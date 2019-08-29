على أغنية مصطفى قمر .. عارفة عبد الرسول ترقص فى حواديت الشانزلزيه

نشرت داليا مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام " فيديو للفنانة عارفة عبد الرسول ، وهى ترقص فى كواليس مسلسل حواديت الشانزلزيه .
وجاءت الاغنية التى رقصت عليها عارفة عبد الرسول خلال كواليس تصوير العمل، للفنان مصطفى قمر وهى ليل اسكندرية .
وتشارك داليا مصطفى في بطولة مسلسل "حواديت الشانزلزيه "مع إياد نصار،ومي سليم، وإنجي المقدم، وادوارد، وفريدة سيف النصر، من إنتاج تامر مرسي، وإخراج د. مرقس عادل.
وجاءت الاغنية التى رقصت عليها عارفة عبد الرسول خلال كواليس تصوير العمل، للفنان مصطفى قمر وهى ليل اسكندرية .
وتشارك داليا مصطفى في بطولة مسلسل "حواديت الشانزلزيه "مع إياد نصار،ومي سليم، وإنجي المقدم، وادوارد، وفريدة سيف النصر، من إنتاج تامر مرسي، وإخراج د. مرقس عادل.