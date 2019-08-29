على أغنية مصطفى قمر .. عارفة عبد الرسول ترقص فى حواديت الشانزلزيه

نشرت داليا مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام " فيديو للفنانة عارفة عبد الرسول ، وهى ترقص فى كواليس مسلسل حواديت الشانزلزيه .



وجاءت الاغنية التى رقصت عليها عارفة عبد الرسول خلال كواليس تصوير العمل، للفنان مصطفى قمر وهى ليل اسكندرية .



وتشارك داليا مصطفى في بطولة مسلسل "حواديت الشانزلزيه "مع إياد نصار،ومي سليم، وإنجي المقدم، وادوارد، وفريدة سيف النصر، من إنتاج تامر مرسي، وإخراج د. مرقس عادل.

