ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على أغنية مصطفى قمر .. عارفة عبد الرسول ترقص فى حواديت الشانزلزيه

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:33 م
أحمد البهى
نشرت داليا مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام " فيديو للفنانة عارفة عبد الرسول ، وهى ترقص فى كواليس مسلسل حواديت الشانزلزيه .

وجاءت الاغنية التى رقصت عليها عارفة عبد الرسول خلال كواليس تصوير العمل، للفنان مصطفى قمر وهى ليل اسكندرية .

وتشارك داليا مصطفى في بطولة مسلسل "حواديت الشانزلزيه "مع إياد نصار،ومي سليم، وإنجي المقدم، وادوارد، وفريدة سيف النصر، من إنتاج تامر مرسي، وإخراج د. مرقس عادل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جينا سليم تنضم إلى أبطال حواديت الشانزليزيه

بنيولوك جديد ادوارد يكشف شخصيته بمسلسل حواديت الشانزلزيه

شاهد .. الصور الأولى من كواليس مسلسل حواديت الشانزلزيه

إدوارد يستعد لـ حواديت الشانزليزيه داخل الجيم

في الجيم.. إدوارد يتألق في أحدث ظهور له

داليا مصطفى تكشف عن تفاصيل دورها فى حواديت الشانزلزيه

ترشيحاتنا

في ذكرى إعدامه.. كيف أثرت كتابات سيد قطب في انتشار الفكر المتشدد

مدرب أستون فيلا: الجماهير المصرية أبهرتني لهذا السبب

تعرف على مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 .. صدمة لـ ريال مدريد و ليفربول

غيرنا مش عارف.. تركى ال الشيخ يعلن انتقال صفقة مدوية إلى ناديه

مفاجأة .. الكاف يبدأ فتح ملف شركة لاجاردير الفرنسية من جديد

علاج تمزق الاربطة بالكاحل.. دليلك للشفاء من الالتواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس حمام الست.. ندى بسيوني بصورة جديدة على السوشيال ميديا

محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد

شاهد.. احتفال بعثة مصر بتتويج عبد الرحمن عرابي ويسري حافظ بذهبيات الملاكمة