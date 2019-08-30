تشارك فيه هيئة تنشيط السياحة.. 300 عارض يشاركون في معرض طشقند

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمعرض TITF الدولى المزمع عقده بمدينة طشقند بدولة أوزباكستان خلال الفترة من 13 – 15 نوفمبر 2019 .



يعتبر المعرض من أهم وأكبر البورصات السياحية التى تقام فى وسط اسيا حيث شارك فى المعرض حوالى 300 عارض من أكثر من 30 دولة حول العالم ويزور المعرض مايقرب من 8000 الاف زائر وسوف تشارك الهيئة بمساحة 51 متر .



قيمة الاشتراك للشركات والفنادق السياحية 500 دولار يتم تحويلها على حساب المكتب السياحى فى براغ .



