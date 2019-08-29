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ضبط 15 طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بأسوان .. صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:46 م
ضبط 15 طن مخلل غير
ضبط 15 طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
شن مفتشى الأغذية بمكتب مراقبة أغذية أسوان حملة تفتيشية على أماكن تصنيع وتخزين المخللات داخل نطاق المدينة .

وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات من المخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمى وفاسده بسبب وجود الديدان واليرقات وتغير الخواص ، وتقدر الكمية المضبوطة بحوالى 15 طن من المخلل

كما تم تحرير مذكرة إغلاق لمكان التصنيع والتخزين لوجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية يؤدى إلى وجود خطر داهم على الصحة العامة .

كما تم سحب عدد 24 عينة أرسلت إلى المعمل للتحليل ، بالإضافة إلى تحرير 3 محضر جنحة صحية .
ضبط 15 طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بأسوان .. صور
ضبط 15 طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بأسوان .. صور
ضبط 15 طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بأسوان .. صور
ضبط 15 طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بأسوان .. صور

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