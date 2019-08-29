ضبط 15 طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بأسوان .. صور

شن مفتشى الأغذية بمكتب مراقبة أغذية أسوان حملة تفتيشية على أماكن تصنيع وتخزين المخللات داخل نطاق المدينة .



وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات من المخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمى وفاسده بسبب وجود الديدان واليرقات وتغير الخواص ، وتقدر الكمية المضبوطة بحوالى 15 طن من المخلل



كما تم تحرير مذكرة إغلاق لمكان التصنيع والتخزين لوجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية يؤدى إلى وجود خطر داهم على الصحة العامة .



كما تم سحب عدد 24 عينة أرسلت إلى المعمل للتحليل ، بالإضافة إلى تحرير 3 محضر جنحة صحية .

