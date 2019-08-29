طريقة عمل الفاهيتا لحمة.. 3 خطوات للحصول على مذاق رائع

طريقة عمل الفاهيتا لحمة تعد سهلة وسريعة، لن تأخذ من وقتكِ سيدتى إلا دقائق معدودة، وخاصة إن كان أبناؤك يعشقون الطرق المختلفة فى الطعام والغير معتادة، تتميز بمذاقها الرائع، وتنوع المصادر الغذائية بها، وبدون أى جهد.



وفى سياق التقرير التالي نرصد لكم طريقة عمل الفاهيتا لحمة.



المكونات

مكونات بسيطة جدا اذا كنتى تمتلكينها فى منزلك، لن يقف أمامك أى عائق للحصول على طبق رائع فى وقت قصير حيث تتمثل تلك المكونات فى نصف كيلو لحمة"ستيك"، بصلة، فلفل أخضر وفلفل ألوان زيت زيتون وعصير ليمون، وكمون مطحون وملح وفلفل أسود، بابريكا، زعتر، ثوم مفروم.



التحضير

طريقة تحضير الفاهيتا لحمة، تتكون من عدة خطوات، الأولى غسل اللحمة جيدا وتقطيعها فى شكل شاورما، ثم وضعها فى إناء وسكب كلا من الزيت وعصير الليون والكمون والفلفل الحار، والثوم المفروم، ثم وضع هذا الخليط فى الثلاجة لمدة ساعة ونصف، وتتمثل الخطوة الثانية فى تقطيع الفلفل الأخضر والألوان والبصل على شكل شرائح، وتشويحها على نار هادئة، فى مقلاية، أما الخطوة الثالثة تتمثل في إضافة خليط اللحم على البصل، مع التقليب جيدا، ثم بعدها يترك اللحم حتى يستوى.



أرز بالكارى

وبعد ذلك تجهز للتقديم ساخنة، إلا أن تلك الأكلة السهلة، قد تتفنن سيدات المنزل فى ادخال بعد المذاقات المختلفة بها بعدة طرق، نذكر منها فاهيتا اللحم مع أرز بالكاري، والتى تتمثل فى نفس الخطوات السابقة بالنسبة لفاهيتا اللحم، أما بالنسبة للارز بالكارى يتطلب مكونات مثل كوب ونصف من الأرز الأبيض، وملعقة كبيرة كارى، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.



طريقة التحضير

نضع الزيت في طاسة، ويتم تسخينه جيدا ثم نضيف الأرز ونقلب جيدا ثم نضع بعدها الكارى والملح مع استمرارية التقليب على نار متوسطة، ثم نضع الماء الفاتر ثم نغطى الطاسة، وبعد مرور 5 دقائق نخفض النار حتى يستوى الأرز جيدا.



وبعدها يقدم الأرز مع فاهيتا اللحم بالشكل الذي يحلو لكى، مع إمكانية تقديم أى سلطات مثل سلطة الطماطم وأيضا المايونيز، والطحينة.