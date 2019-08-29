فان دايك .. أول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب بأوروبا في زمن المهاجمين

نجح المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في إنهاء موسمه المميز مع ليفربول بالتتويج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا عن موسم 2018-2019، على هامش حفلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي أقيمت في موناكو الفرنسية.



واستحق فان ديك صاحب الـ 28 عاما التتويج بالجائزة بعد موسم ولا أروع بحسب الأرقام حيث أحرز مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حيث أصبح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشيلسي عام 2005.



كما أحرز الهولندي لقب الكأس السوبر الأوروبية مع ليفربول على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، إضافة الى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.



ويعد فان ديك هو أول مدافع يحصد هذة الجائزة منذ أن بدأ تدشينها في 2011 حيث اقتصرت المنافسة على رونالدو وميسي.