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السياحة والمصايف بالإسكندرية تستضيف أعضاء جمعية الأقزام لقضاء يوم ترفيهي بشاطئ البوريفاج

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:09 م
السياحة والمصايف
السياحة والمصايف بالإسكندرية تستضيف أعضاء جمعية الأقزام
أحمد عبد العزيز
استضافت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، 30 فردا من جمعية الاقزام المصرية وهي أول جمعية مشهرة رسميا للأقزام الأيتام والأرامل علي شاطئ البوريفاج بوابة أفلاطون.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن ذلك يأتي للترفيه عنهم وقضاء وقتا ممتعا، معربا عن ترحيبه لاستضافتهم علي أي شاطئ بالإسكندرية.

وأضاف "رشاد"، أن ذلك أيضا تأكيدًا علي المشاركة المجتمعية الايجابية والعمل علي اندماج كافة اصحاب القدرات والإمكانات الخاصة في المجتمع.

وفي سياق آخر قام رئيس الإدارة بتفقد حالة الشاطئ وسؤال الرواد عن مدي رضائهم عن مستوي الخدمة المقدمة وعما اذا كانوا قد تعرضوا لأي ابتزاز أو استغلال وأيضا تأكد من تواجد رقم الشكاوي علي البوابة.

وأثني رشاد علي لوحات الإعلانات بالشاطئ والتي تعلن عن عدم دفع إكراميات وأن دورة المياه ووحدة خلع الملابس مجانا وأيضا من توافر مكان للأمانات لترك المتعلقات الشخصية للسادة الرواد به.

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