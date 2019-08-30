مساعد شيخ الطباخين.. حكايات عم عنتر المثيرة عن قصر البارون وأهله: كانوا يعشقون مصر وأكلها.. فيديو وصور

بقدر ما كان قصر البارون مصدرا دائما للحكايات المثيرة والذكريات العابرة للتاريخ، بقدر ما تحتفظ ذاكرة الأشخاص الذين مروا عليه أو عاشوا فيه بحكايات كثيرة لا تقل إثارة عن القصر نفسه، وهو ما لمسناه بأنفسنا حينما التقينا حسب الله جاد أحمد أو عم عنتر كما هو معروف ومشهور عنه، وهو رغم سنه الكبير لكنه يحتفظ بذاكرة قوية تضج بحكايات كثيرة عن قصر البارون الذي عاش فيه حوالي 7 سنوات، وهو حاليا من سكان مصر الجديدة.



كاميرا موقع صدي البلد التقت عم عنتر في ورشته التي يقوم فيها بتصليح الأجهزة الكهربائية، ورغم سنه الكبير حوالي 79 عاما، لكنه يمتلك قوة شاب في ريعان سنه، ويمسك أدواته ويمارس عمله بمهارة وإتقان، وبدأنا معه رحلة تاريخية عبر الذكريات، حيث قال لنا: لم أشهد البارون نفسه ولا عشت في عصره، لكني سمعت عنه كثيرا من أبنائه وأسرته الذين عاصرتهم، وقد دخلت القصر لأول مرة وكان عمري 7 سنوات، حيث كان خالي شيخ طباخي القصر وعملت معه.



وقال لكاميرا صدي البلد: كانت حركتنا محدودة داخل القصر ولنا أماكن معينة فقط نتواجد فيها، مثل البدروم والمطبخ وأماكن الخدمات، ويمكن أن نصعد للسطح لكن بالأسانسير الخاص بالعمال ومعدات الطعام والخدمة، وهذا الأسانسير كان بعيدا عن السلاملك، حيث كان محظورا علينا التواجد في باقي أنحاء القصر خاصة السلاملك والحرملك، لكنني دخلت مرة للقصر "وما كانش حد جوة منهم"، ودخلت السلاملك وكانت هناك تعليمات بعدم الدخول وهذا كان مرعبًا لنا لأنها تحذيرات مشددة.



واستطرد: كانت الحركة في القصر بحساب، وكانت هناك مثلا أوقات محظور علينا تماما الخروج إلي الحديقة و"البريمو" وهو السلم الرئيسي للقصر، خاصة إذا كانت هناك حفلة في القصر، وكان محظورا لمس الزخارف والتماثيل ومن يفعل يعاقب، وقد خرجت من القصر بعد 7 سنوات قضيتها فيه، حيث خرج خالي من القصر بعد وفاة البارون، وبعدها عشت حوالي 25 عاما من عمري ساكنا بجواره، وعندما دخلته منذ عدة أيام "ما كنتش عاوز اخرج" لأن عشقي وذكرياتي داخله لم ولن أنساها.



وتابع: تماثيل القصر خاصة من الخارج كانت غريبة في أول مرة رأيتها، وتعجبت منها لكن عشت وترعرعت معها" وبقت عادي ليا وما خفتش منها، أنا من أسوان وقلبنا جامد"، وكان البارون وأسرته يحبون مصر جدا، وكانوا لا يحبون الأكل المسبك ويحبون المسلوق واللحم المشوي، كما كانوا يأكلون الجزر بكميات كبيرة، وأكلهم كله كان مصريا مائة في المائة، وكانوا يدبحون اللحوم دائما طازجة، والبارون كان يحب الفول المصري ويحب الذهاب إلى الفلاحين ويأكل العيش الذي يخبزونه، وأولاد وأسرة البارون كانوا أيضا يحبون هذه الأكلات.