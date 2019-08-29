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رياضة

يغيب عن ملك وكتابة.. عدلي القيعي فى البرتغال لإنهاء صفقة انتقال كهربا لـ الاهلى

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:48 م
كهربا
كهربا
عمرو ابوبكر
أكد مصدر داخل النادي الأهلي غياب عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة القلعة الحمراء عن الظهور في قناة الأهلي، اليوم الخميس، وتحديدًا عن برنامج "ملك وكتابة".

وأفادت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي، أن غياب "القيعي" عن الظهور في البرنامج "ملك وكتابة" اليوم، بسبب توجهه الى البرتغال، وذلك نظرًا لإبرام بعض التعاقدات الهامة التي تفيد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن القيعي، سوف يتفاوض مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، المتوقع انضمامه للأهلي في يناير المقبل بعد رحيله عن الزمالك وانتقاله الى أحد أندية الدوري البرتغالي.

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