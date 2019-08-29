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فن

منتج عراقى: مخرج كلبش بيهددنى بالطرد من مصر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:33 م
أحمد حاتم - بيتر
أحمد حاتم - بيتر ميمى - سيف العرابى - مريهان حسين
أحمد البهى
نشر المنتج العراقى سيف عريبي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من محادثة جمعته بالفنان أحمد حاتم، مؤكدًا انه يتلقى تهديدات من بيتر ميمى مخرج مسلسل " كلبش " ، بترحيله من مصر ، دون ان يذكر السبب.

وقال سيف عريبي: "بيتر ميمى بيهددنى عن طريق أحمد حاتم، ان لو فضلت أدور على حقى ، يخرجنى بره مصر ، البلد دى فيها قانون يا صديقى" .

كان الثلاثى أحمد حاتم وسيف العرابى وبيتر ميمى، تعانوا معًا فى فيلم الهرم الرابع، الذي يدور في عالم القرصنة الإلكترونية حول طالب في كلية هندسة، يستولى على البنوك، عن طريق القرصنة على المواقع الخاصة بها، لتتصاعد الأحداث في إطار تشويقي.

الفيلم من إنتاج شركة مقام للإنتاج الفني (سيف عُريبي) وشركة إكسبشن (محمد الكومي) و شركة فورتين (عبدالله منصف)، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.
منتج عراقى: مخرج كلبش بيهددنى بالطرد من مصر
منتج عراقى: مخرج كلبش بيهددنى بالطرد من مصر

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