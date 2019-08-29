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فن

بعد حصوله على أفضل فيلم بمهرجان العين..العرض الأول لفيلم مسك فى دبى

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:25 م
فيلم مسك
فيلم مسك
محمد نبيـل
شهد الفيلم الإماراتي مسك للمخرج حميد السويدي عرضه الأول، وذلك في سينما ريل دبي مول يوم الثلاثاء الساعة 8 ونصف مساءً، وحضر العرض صناع الفيلم.

وسينطلق الفيلم تجاريًا في ثلاث دول عربية ابتداءً من اليوم الخميس 29 أغسطس، إذ من المقرر طرحه في 28 دار عرض في موطنه الإمارات، وفي دارين عرض في كلٍ من الكويت والبحرين، ومن المرتقب انطلاقته في باقي الدول العربية.

فاز فيلم مسك بجائزة أفضل فيلم إماراتي في مهرجان العين السينمائي، وشارك مؤخرًا في مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، مهرجان جاغران السينمائي بالهند، كما عُرض في مهرجان الخطوط الجوية الإماراتية للأفلام القصيرة، وفي جامعة السوربون بأبو ظبي، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 15 من المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد الذي يتخلى عن عمله الواعد في إدارة المتاحف لرعاية والده المريض، ويتفرغ لإدارة أعمال عائلته الراكدة في مجال العطور، ليتحول أحمد بعد تلك التضحية وطلاقه أيضًا لرجل ناقم على الطبيعة البشرية، ويؤثر هذا التحول على علاقته بطفله المنعزل عبد الرحمن البالغ من العمر 12 عامًا؛ وبمرور الوقت يتضح أن الأب والابن لا يفهمان بعضهما وكأن لكل منهما لغته الخاصة، كما يشك أحمد في الهدف وراء عودة أخته من رحلتها حول العالم، حيث يعتقد أنها عادت لتحصل على حصتها من الميراث حال وفاة والدهما، وفي الوقت نفسه تُفاجِئ طليقته الجميع برفع دعوى قضائية ضده لمنعه من رؤية ابنه، مُدعية أنها لا تريد أن يرى ابنها موت جده البطيء.

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