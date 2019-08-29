ختام منافسات بطولة بلاك بول لـ الاسكواش .. صور

اختتمت منافسات بطولة بلاك بول للاسكواش التي أقيمت على مدار 6 أيام بملاعب بلاك بول بالتجمع الخامس فى حضور مميز من أسر المشاركين فى البطولة.



وقام محمد رائف المدير التنفيذى لنادى بلام بول بتسليم دروع المراكز الأولى للبطولة فى مختلف المراحل السنية.



وتعد بطولة بلاك بول هى الأكبر من حيث عدد اللاعبين المشاركين فى البطولة الذى وصل الى 1337 لاعبا ممثلين عن 46 ناديا.



وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية لصاحب المركز الأول عمومى رجال وسيدات ووجه محمد رائف الشكر لجميع المشاركين بصفة عامة وأصحاب المراكز الأولى بصفة خاصة، مؤكدا أن البطولة شهدت منافسات قوية فى مختلف المراحل السنية بفضل العدد الكبير الذى شارك بالبطولة.

