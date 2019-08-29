مصطفى الجمل: ذهبية الألعاب الأفريقية دفعة معنوية نحو أولمبياد طوكيو

أعرب مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر فى ألعاب القوى المطرقة عن سعادته بفوزه بذهبية رمى المطرقة بدورة الألعاب الأفريقية.



قال مصطفى الجمل: "فخوز بما حققته، وتمرنت بقوة وكلى إصرار على تحقيق الفوز . سأواصل المشوار بنفس العزيمة حتى أولمبياد طوكيو 2020، والذهبية تمثل لى دفعة معنوية كبيرة".



وجه الجمل الشكر لوزير الشباب والرياضة، وسيف شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى وأعضاء مجلس الإدارة، كما وجه الشكر للبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى له - ولفريق الفراعنة الأوليمبى الذى ينتمى إليه - الذي قدم الدعم الكبير لها خلال الفترة الماضية، كما وجه الشكر لروابط الرياضية على ما قدموه من جهد لخروجه بالشكل اللائق وتحقيق ميدالية هامة.



جاء هذا الفوز على مركز مولاى عبدالله بمدينة الرباط وذلك فى إطار فعاليات دورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.

