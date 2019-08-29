موقف منوف عبود مقلب قمامة وحظيرة مواشي في النهار.. ووكر للمخدرات ليلا.. صور

يعاني سكان مدينة منوف والقري التابعة لها بمحافظة المنوفية من تردي الخدمات في موقف السيارات الرئيسي بوسط مدينة منوف والذي يعتبر طريق السفر الوحيد للركاب من وإلى القاهرة، بسبب إهمال المسؤولين في تقديم الخدمات بالموقف مما ادي لتهالك المرافق به، ويؤثر ذلك على حركة المسافرين.



قال محمد القاضي مهندس في شركة بالقاهرة: "بحكم عملي لابد من السفر يوميا في الصباح للقاهرة والعودة مساء الي محل سكني بمدينة منوف، وكل صباح أتوجه للموقف الخاص بالسيارات، ولكننا اعتدنا علي أن السيارات دائما لا تقف داخل الموقف بسبب سوء الحالة العامة للموقف وتدهور الخدمات به، فالقمامة تملأ اماكن انتظار السيارات وبمحرد اقترابك من باب الموقف تتسرب اليك روائح عفنة تصيبك بحالة من الاغماء فضلا عن تهالك دورات المياه المتواجدة داخل الموقف وفصل التيار الكهربائي عنها".



وأضاف محمد رجب موظف بشركة في القاهرة: "أسافر يوميا للقاهرة لعملي واعود في المساء لمحل سكني باحدي القري التابعة لمركز منوف ولكن تدهور حالة الموقف الذي مسافر منه بمدينة منوف أصبحت حاءلا بيننا وبين السفر منه فحالة الموقف أصبحت يرثي لها بعد تهالك جميع الخدمات، فضلا عن كونه أصبح مقلبا رسميا للقمامة فجميع السكان المحيطين به يلقون مخلفاتهم داخل الموقف في أماكن انتظار السيارات علاوة علي قيام أصحاب السيارات الكارو بربط الدواب والخيول الخاصة بهم داخل الموقف".



وأكد هاني محمد محاسب في شركة بالقاهرة أن موقف السيارات أصبح مقلب قمامة كما أن الموقف في المساء يتحول لوكر لشرب المخدرات ويخاف معظم الركاب من الاقتراب من الموقف، ويقوم السائقين بايقاف السيارات خارج الموقف في عرض الطريق مما يؤدي إلى كثافة مروية في وسط الطريق، ويشجع السائقين علي عدم الالتزام بالتعريفة المقررة.