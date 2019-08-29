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12 حالة وفاة في ولاية النيل الأبيض بالسودان جراء السيول

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:03 م
السيول
السيول
أ ش أ
أعلن والي ولاية النيل الأبيض (إلى الجنوب من الخرطوم) المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي، أن السيول في الولاية خلفت 12 حالة وفاة بالولاية، وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الطريفي قوله إنه يتوقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.

وأشار إلى أن النيل الأبيض في حالة زيادة مستمرة، مؤكدا بذل الجهود كافة وتسخير كل الإمكانات للحد من الإضرار بالولاية.

وخلفت السيول نحو 70 وفاة ودُمرت آلاف المنازل، وتعد النيل الأبيض أكثر الولايات تضررا.

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