قرعة و مواعيد مجموعات دورى ابطال اوروبا 2020 .. كل ما تريد معرفته عن الشامبيونزليج

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 لكرة القدم الشامبيونزليج عن صدام مبكر نارى بين نادي ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية فوزًا بلقب بطولة دورى أبطال أوروبا، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن أصبحا معا فى مجموعة واحدة.



وكذلك الحال بالنسبة لبرشلونة والذى وقع فى المجموعة السادسة القوية فى دورى ابطال أوروبا 2020 بجانب كل من إنتر ميلان الإيطالى وبروسيا دورتموند الألمانى.



ويقع ليفربول الذى يلعب له محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى فى المجموعة الخامسة التى تضم نابولي، سالزبورج، جينك ، وتعد مجموعة سهلة على الفريق الإنجليزى حامل لقب البطولة الأكبر داخل أركان القارة الأوروبية بعد تغلبه على توتنهام فى المباراة النهائية بهدفين دون رد ، سجل أحدهما النجم المصرى محمد صلاح.





وجاءت قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 كالتالي:



دورى ابطال اوروبا 2020 المجموعة الأولى : باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، جالطة سراي.



دورى ابطال اوروبا 2020 المجموعة الثانية : بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، النجم الاحمر.



دورى ابطال اوروبا 2020 المجموعة الثالثة : مانشستر سيتي، شاختار، دينامو زغرب، أتالانتا.



دورى ابطال اوروبا 2020 المجموعة الرابعة : يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو.



دورى ابطال اوروبا 2020 المجموعة الخامسة : ليفربول، نابولي، سالزبورج، جينك.



دورى ابطال اوروبا 2020 المجموعة السادسة : برشلونة، دورتموند، إنتر ميلان، سلافيا براج.



دورى ابطال اوروبا 2020 المجموعة السابعة : زينيت، بنفيكا، ليون، لايبزيج.



دورى ابطال اوروبا 2020 المجموعة الثامنة : تشيلسي،أياكس، فالنسيا، ليل.





ومن المنتظر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى وتستمر منافسات مرحلة المجموعات حتى 11 ديسمبر أول من العام الحالي،.



ويتأهل من بين تلك الفرق 16 فريقًا فقط إلى الدور ثمن النهائي، الذي ستجرى قرعته بعدها بـ5 أيام فقط وستنتظر كافة الفرق المتأهلة حوالي شهرين حتى انطلاق منافسات ذهاب دور الـ16 على مدار أيام 18، 19، 25 و26 فبراير من عام 2020 أما مباريات الإياب، ستقام على مدار أيام 10، 11، 17 و18 مارس من العام المقبل.



وتجرى قرعة ربع ونصف نهائي دورى ابطال اوروبا 2020 فى 20 مارس من العام المقبل على أن تبدأ منافسات ذهاب دور الـ8 يومي 7 و8 أبريل، بينما تقام مباريات الإياب يومي 14 و15 من الشهر ذاته.



وتقام مباريات الذهاب من نصف نهائى دورى ابطال اوروبا 2020 يومي 28 و29 أبريل المقبل، على أن تلعب جولتي الإياب يومي 5 و6 مايو، على أن يحتضن ملعب أتاتورك الأولمبي المباراة النهائية يوم 30 مايو 2020.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن في ختام اجتماع لجنته التنفيذية الخميس في كييف، أن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا 2020 سيقام على ملعب اتاتورك الأولمبي في اسطنبول ويتسع ملعب دوري أبطال أوروبا 2020 لـ 76 ألف متفرج.

