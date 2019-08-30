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أخبار العالم

صور جوية تكشف غواصة نووية تستعد للعمل في كوريا الشمالية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:20 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية إقدام كوريا الشمالية على بناء غواصة لها القدرة على إطلاق صواريخ تحمل رؤوس نووية.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس أن صور الأقمار الصناعية أشارت إلى أن الغواصة الكورية الشمالية ربما تستعد حاليا لاختبار أول صاروخ، وذلك وفق تحليل للصور قدمه خبراء.

وتؤكد الصور التي تم التقاطها تقارير وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية تحدثت عن "غواصة بنيت حديثا"، تفقدها زعيم البلاد كيم جونج أون في يوليو الماضي.

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