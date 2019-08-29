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رئيس وزراء السودان يبحث مع وفد الهيئة العربية للاستثمار التعاون المشترك

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:01 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك
أ ش أ
التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ، اليوم الخميس ، وفدا من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برئاسة محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة.

وناقش الاجتماع استثمارات الهيئة في السودان، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي ، وذلك من خلال توفير منتجات زراعية وغذائية مستدامة.

وبحث الإجتماع سبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين حكومة السودان والهيئة العربية العربية للاستثمار.
وتتكون الهيئة من 21 دولة عربية تساهم في رأس مالها ، بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي.

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