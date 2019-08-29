عيد عبد الملك يكشف عن قصته مع القميص رقم ١٤

كشف أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي عن قصته مع القميص رقم ١٤ وموقفه مع أيمن حفني وذلك بعد إعلان رحيل حاوي الأبيض الي صفوف فريق مصر المقاصة .



وارتدى يوسف أوباما القميص رقم ١٤ بعد رحيل أيمن حفنى عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



ونشر عبد الملك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: أنا عاوز أحكي حاجة كدة أما رجعت في موسم ٢٠١٤ من إعارة أهلي بني غازي كنت بلبس رقم ١٤ وكان بقالي ١٠ سنين بلبسه مع الحرس أو في الزمالك فا كان في مشكلة بين ٤ لاعبين علي رقم ١٠ وفي لاعيبة اتصورت بالرقم وهي بتمضي وأنا كنت من أقدم الناس في الفرقة علشان نفك الاشتباك أخدت رقم ١٠ وسبت رقمي المفضل رقم العظماء لأيمن حفني علشان نحل الموضوع ومحدش هيعمل مشكلة علي رقم ١٠ من اللاعيبة الجداد الموضوع بسيط وعملت موسم كبير برقم ١٠ واتنازلت عن ١٤ عادي .



واختتم نجم الزمالك السابق : عاوز أوصل إن اللاعب مش بالرقم اللاعب شخصية ومسؤولية.