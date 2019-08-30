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برلمان

برلماني يكشف عن أولويات لجنة الصحة خلال الانعقاد الخامس

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:20 ص
محمد الشورى عضو
محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
حسن رضوان
أكد محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها و متابعتها من جانب لجنة الشئون الصحية بالبرلمان خلال دور الانعقاد القادم هي متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على جميع المحافظات.

وأضاف "الشوري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي على جميع محافظات الجمهورية سيعود بالمنفعة على المواطن البسيط من حيث أنه يمكنه من التمتع بالخدمات التي يتضمنها من توفير خدمات صحية والقضاء على الأمراض قبل تفاقمها.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن هدف لجنة الشئون الصحية هو تقليل المدة الزمنية التي تستغرق في تعميم المنظومة على جميع المحافظات، مشيدًا بجهود وزارة الصحة في إطلاق خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين بالإضافة إلى العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعًا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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