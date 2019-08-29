مفوضية الأمم المتحدة لـ صدى البلد: ربع مليون لاجئ من 56 جنسية مسجلين لدى مصر.. صور

قالت مسؤول العلاقات الخارجية بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كريستين بشاى، إن مصر تستضيف ربع مليون لاجئ من أصل 56 جنسية، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من نصيب سوريا تليها السودان وجنوب السودان والصومال وإريتريا وإثيوبيا، واليمن والعراق.



وأضافت كريستين بشاي، لـ صدى البلد، أن تلك الأعداد هى المسجلة لدى المفوضية إلا أن هناك أعدادا كبيرة غير مسجلين نظرا لعدم وجود أى مشكلة فى حالة العيش بدون تسجيل لدى المفوضية.



وتابعت، أن مصر بلد مضياف جدا، خاصة أنها تقدم خدمات مختلفة للجنسيات السورية واليمنية، والسودانية والجنوب سودانية، مما لهم الحق فى الحصول على التعليم في المدارس الحكومية على قدم المساواة مع المصريين، وفيما يخص خدمات الصحة، مؤكدة أن هناك مذكرة تفاهم عقدت مع وزارة الصحة المصرية فى عام 2016، للحصول على الرعاية الصحية الأولية والطوارئ أيضا على قدم وثاق مع مساواة بالمصريين، وبنفس التكلفة.



وأضافت مسئول العلاقات الخارجية بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن مصر لم تقم ببناء أي مخيمات للاجئين، مما يمكنهم من الحركة فى المحافظات والتعايش بشكل طبيعى، لافتة إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين يتمركزون فى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى وجود 40 ألف لاجئ فى الاسكندرية وبعض المحافظات الساحلية الأخرى التي يفضل السوريين العيش فيها نظرا لتشابه العيش مع مدنهم بسوريا.