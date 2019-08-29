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الخارجية الليبية: نستهدف استيعاب مليون عامل مصري.. ونحتاج إلى كل الخبرات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:25 م
الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي حويج، وزير الخارجية الليبي
خالد محيي الدين
قال، وزير الخارجية الليبي، الدكتور عبدالهادي حويج، إنهم يستهدفون استقطاب واستيعاب مليون مواطن مصري للعمل داخل الدولة الليبية مثلما كان يحدث في عهود سابقة، مشيرا إلى أنهم بحاجة لكل الخبرات في مختلف المجالات.

وأضاف، "الحويج" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه قبل الأحداث في ليبيا كانوا يستوعبون ما يقرب من 1,2 مليون عامل أجنبي، من بينهم 47 ألف عامل مصري.

وتابع، أن الدراسات التي يقومون بها تؤكد احتياج ليبيا لأكثر من 2 مليون عامل من مختلف دول العالم، ولكن يستهدف نصفهم علي الأقل من المصريين، نظرا لامتلاكهم الخبرة والسهولة في التعامل.

وأشار وزير الخارجية الليبي "عبدالهادي الحويج"، إلي أنهم يحتاجون الكثير من العمالة لتعمير ما تم تدميره على يد المليشيات الإرهابية.

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