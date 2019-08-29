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الدلتا للسكر تواصل اختراق الاسواق الخارجية.. بروتوكول تعاون مع الإمارات.. تصدير 65 ألف طن مولاس و116 ألف طن لب بنجر إلى أوروبا وآسيا.. رئيس الشركة: مساع جادة للنهوض بالصناعة الوطنية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:25 م
الدلتا للسكر
الدلتا للسكر
محمد صبيح
توقيع بروتوكول تعاون بين الدلتا للسكر والوحدانية الإماراتية للتجارة
أبواليزيد: 
خطوة مهمة لافتتاح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات الشركة
الدلتا للسكر: 
الإنتاج محليا يكفي 8 أشهر والفجوة تراجعت لـ600 ألف طن

بعد نجاح شركة الدلتا للسكر في توقيع عقود واتفاقات تصديرية إلى دول أوروبا وآسيا، وقعت الشركة بروتوكول تعاون مع الجانب الإماراتي تيسيرا لاختراق الأسواق العربية والعالمية.

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة الوحدانية للتجارة العالمية إحدى كبرى الشركات الإماراتية اليوم الخميس، خطوة مهمة في طريق تطوير والارتقاء بأداء الشركة الوطنية الدلتا للسكر وفتح أسواق جديدة.

وأضاف أبو اليزيد لـ صدى البلد، أن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بالمصانع والشركات الحكومية والارقتاء بها وخصوصا شركات ومصانع إنتاج السكر وهو ما تحقق بالفعل سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي.

وأوضح أبو اليزيد أن الدلتا للسكر تصدر منتجاتها إلى دول أوروبا وآسيا مشيرا إلى تعاقد شركته على تصدير نحو 65 ألف طن مولاس و116 ألف طن "لب بنجر" إلى دول أوروبا وآسيا والذى يستخدم فى صناعة الأعلاف.

وتوقع أبو اليزيد أن تحقق الدلتا للسكر طفرة كبيرة فى فتح أسواق جديدة كنقطة انطلاق للتجارة العالمية، فى ظل ما تشهده البلاد من تطور ورفع كفاءة المصانع الحكومية الخاصة بالمنتجات الغذائية والسلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الشركة هي إحدى الشركات القومية التى تنفرد بانتاج "سكر المكعبات" على مستوى الشرق الأوسط بتقنيات حديثه، حيث يتم انتاجه بأشكال مختلفة وفقا لأحدث النظم الصناعية والعالمية للمنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية.

وكشف رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن نجاح الشركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر المحلي لـ8 أشهر، بعد تراجع الفجوة في الانتاج من مليون طن إلي 600 ألف طن فقط.

وأوضح، أنه تم رفع كفاءة شركة الدلتا للسكر، من حيث الطاقة الاستيعابية والتشغيل، لتستقبل نحو 294 ألف طن من بنجر السكر، بزيادة إنتاجية نحو 114 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أنه وللمرة الأولى تدخل الشركة الشرقية لإنتاج السكر، لتنتج نحو 90 ألف طن سكر.

وأشار، إلى أن كل كميات السكر الموجودة، ستعمل على ثبات أسعار السكر في السوق، وانخفاض طفيف، مؤكدا أن هناك خطة لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية من ضمنها السكر، حيث يتراوح سعره ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

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