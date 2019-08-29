الدلتا للسكر تواصل اختراق الاسواق الخارجية.. بروتوكول تعاون مع الإمارات.. تصدير 65 ألف طن مولاس و116 ألف طن لب بنجر إلى أوروبا وآسيا.. رئيس الشركة: مساع جادة للنهوض بالصناعة الوطنية

توقيع بروتوكول تعاون بين الدلتا للسكر والوحدانية الإماراتية للتجارة

أبواليزيد:

خطوة مهمة لافتتاح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات الشركة

الدلتا للسكر: