محمد أبو العينين: السيسي يحمل مسئولية تحقيق تطلعات أكثر من 1.2 مليار أفريقي

قال رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني إن أفريقيا تمتلك 500 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، و124 مليار برميل من البترول تنتج 12% من إنتاج العالم، و95% من احتياطي العالم من الماس، و90% من احتياطي البلاتين، و75% من احتياطي الذهب بالعالم، وكميات هائلة من اليورانيوم و450 مليون رأس ماشية، ومساحات كبيرة من الأراضي الزارعية غير المستغلة.



وأضاف محمد أبو العينين أن كل ما سبق يمثل فرصا كبرى للاستثمار فى أفريقيا وقيمة مضافة حقيقية، فهي خامات وموارد الثورة الصناعية الرابعة، وصناعات المستقبل.



وأوضح رجل الصناعة محمد أبو العينين أن وضع الرؤية المستقبلية 2063 للتنمية فى أفريقيا وانطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية للربط بين دول أفريقيا وإزالة أي قيود وجمارك يمثل تقدما كبيرا ودليلا واضحا على عزم أفريقيا على تحقيق التنمية والاندماج الإقليمي.



وأثنى على حديث الرئيس السيسي في افتتاح مؤتمر "تيكاد 7" وما يوليه من اهتمام بالقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مؤكدا أن "الرئيس السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، حمل المسئولية لتحقيق آمال وتطلعات أكثر من مليار ومائتي مليون أفريقي، حيث طرح الرئيس السيسي خطة لربط أفريقيا وجعلها كيانا واحدا تتضمن عدة مشروعات عملاقة تعد مشروعات القرن، منها ممر التنمية القاهرة / كيب تاون للربط بين 10 دول أفريقية بما يسهل حركة نقل البضائع والأفراد ويدعم التنمية فى أفريقيا، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتورية والبحر المتوسط، ومشروع الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا، وإنشاء خط سكك حديد أفريقيا، وتلك المشروعات العملاقة سيكون لها أثر كبير على التنمية فى أفريقيا وأدعو شركاءنا الدوليين للإسهام فى تمويلها".