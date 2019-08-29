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رياضة

ذهبية لماندي وفضية لنانسي على جهاز المتوازي للجمباز

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:42 م
صدى البلد
ريهام بكير
نجح منتخب الجمباز في إضافة ذهبية وفضية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ونجحت اللاعبة المصرية ماندي محمد في الحصول على ذهبية الجمباز الفني بعدما حققت ١٣.٣٠٠ نقطة وتوجت بالمركز الأول.

فيما جاءت نانسي طمان في المركز الثاني وخطفت الفضية على نفس الجهاز بعدد نقاط ١٢.٢٣٣ نقطة.


وتضم بعثة المنتخب كل من، علي أبو القاسم ومحمد منتصر وزياد خاطر وكريم أيمن ومحمد إلهامي، ونانسي طمان وفرح أحمد وفرح سيد وماندي عصام وزينة إبراهيم.

ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مدير فني للرجال وأشرف الشافعي مدير فني آنسات ومعهم أماني جمال الدين وأحمد عبد الراضي وزياد الحصري وعمرو طلعت

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