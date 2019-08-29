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رياضة

مفاجأة .. الكاف يبدأ فتح ملف شركة لاجاردير الفرنسية من جديد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:05 م
صدى البلد
ريهام بكير
بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في فتح ملف العقود الخاصة بالكاف مع شركة لاجاردير سبورت الفرنسية، بعد تلقيه حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم عيسي حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق والمغربي هشام العمراني سكرتير عام الكاف السابق ب 200 مليون جنيه.

كان عيسي حياتو قد منح الشركة الفرنسية حقوق بث وإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية من 2017 حتى 2028، وهو ما يعد مخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث.

والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.

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