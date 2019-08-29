الداخلية في يوم.. ضبط 6 آلاف قطعة أدوات كهربائية مهربة جمركيا بالأزبكية.. مصادرة 220 قطعة سلاح ناري فى حملات أمنية بالمحافظات.. وتحريز 10 أطنان سلع غذائية فاسدة بمصنع بالقليوبية

ضبط 10 أطنان سلع غذائية فاسدة بمصنع بالقليوبية

ضبط مالك محل تموين بحوزته طن سكر قبل بيعه فى السوق السوداء

على فيسبوك.. ضبط شخص أعلن عن بيع وشراء قطع أثرية



شنت الاجهزة الامنية بمختلف المحافظات عدة حملات أمنية لضبط كافة الغش التجار وتحقيق الانضباط فى الشوارع وتطبيق قانون ولوائح المرور حيث واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5556 مخالفة مرورية متنوعة.



جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وتمكنت الحملات من ضبط مسئول محل غير مرخص لتجارة الأدوات والأسلاك الكهربائية ، بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كمية قدرها (6325) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون قطعة "أدوات كهربائية" مدون عليها إحدى العلامات التجارية ، مهربة جمركيًا ، (15000) خمسة عشر ألف قطعة متر "أسلاك كهربائية" مدون عليها إحدى العلامات التجارية ، بدون مستندات تدل على مصدرها .



وكان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



كما قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة .



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 220 قطعة سلاح نارى، و282 قضية مواد مخدرة ، وتنفيذ 80662 حكما قضائيا متنوعا.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



تمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة الخانكة "بمحافظة القليوبية" لقيامه بإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "المقرمشات" مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بإجمالى مضبوطات (10,210) عشرة أطنان ومائتا وعشرة كيلو جرامات (مقرمشات ومستلزمات إنتاج) ، و(19000) تسعة عشرة ألف عبوة (مقرمشات) منتج نهائى، وبدون مستندات تدل على مصدرها .



وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



كماواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وتمكنت الحملات من ضبط مالكة محل بدال تموينى ، بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية لتجميعها واستيلائها على 1 طن "سكر تموينى " ، و600 عبوة "زيت تموينى" للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



كما اتخذت الإدارة العامة للمرور جميع الإجراءات، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على طريق السويس الصحراوي، والذى سيشهد أعمال تطوير وتوسعة بدءًا من غد، الجمعة، فى المنطقة من (الكيلو 29 حتى الكيلو 54 "من جهة القاهرة") .



وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الجهات المنفذة لأعمال التوسعة والتطوير ستضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وجميع التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية ومنعًا لحدوث أى تكدسات.



وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية لبدء تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 8 صباح غد، الجمعة، ولمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد)، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق القادم من السويس اتجاه القاهرة (من أسفل الطريق الدائرى الإقليمى) وتحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للاتجاهين فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه السويس من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية (بواقع 2.5 حارة مرورية لكل اتجاه)، وعقب الانتهاء من هذا الاتجاه سيتم البدء فى الاتجاه الآخر القادم من القاهرة اتجاه السويس مع تحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر الذى تم الانتهاء من تنفيذه.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



وأكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى.



وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "حاصل على بكالوريوس تربية رياضية - مقيم بمحافظة دمياط".



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، تم ضبط المذكور بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول "المستخدم فى ارتكاب الواقعة"، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور ومقاطع فيديو لقطع أثرية، كما تبين وجود رسائل مُتبادلة بين المتهم وآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الاتفاق فيما بينهم على بيع وشراء قطع أثرية، وبمواجهة المذكور اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاء الحساب المشار إليه بغرض الترويج لبيع الآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعى للراغبين بغرض الاستفادة من ذلك ماديًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها جميع قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، واستمرارًا لجهود مكافحة تلك الجرائم وملاحقة وضبط مرتكبيها.



كما تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالجيزة وبحوزته كمية كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.



وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حيازة عنصر إجرامي - سبق اتهامه في 8 قضايا "سلاح ، مخدرات ، إيصال أمانة ، تبديد ، ضرب" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمسكنه.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته (بندقية آلية، بندقية خرطوش محلي الصنع، وفرد خرطوش، ورشاش صوت، و164 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 قطعة سلاح أبيض، 9 عصى مختلفة الأشكال والأحجام، 2 سوط "كورباج" ، قيد حديدى، قبضة من البلاستيك المقوى، 2 قناع).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد اقتنائها واستخدامها في التشاجر.



واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

