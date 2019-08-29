بث مباشر.. مباراة ناشئي منتخب مصر لليد أمام أنجولا في نهائي كأس العالم

وتأهل "الفراعنة" إلى المباراة النهائية على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 40 – 23، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب.





ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التى أقيمت فى الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.





يذكر أن منافسات أبطال وفرق مصر فى دورة الألعاب الإفريقية تعرض على شاشة "تايم سبورتس".



