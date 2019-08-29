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رياضة

بث مباشر.. مباراة ناشئي منتخب مصر لليد أمام أنجولا في نهائي كأس العالم

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:19 م
عمرو ابوبكر
يواجه منتخب ناشئي كرة اليد نظيره منتخب انجولا اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء ، في إطار نهائي كأس العالم في مقدونيا.

ونجح منتخب مصر في الفوز على السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.

وتأهل "الفراعنة" إلى المباراة النهائية على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 40 – 23، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب.

ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التى أقيمت فى الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.

يذكر أن منافسات أبطال وفرق مصر فى دورة الألعاب الإفريقية تعرض على شاشة "تايم سبورتس".

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