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رمضان عبد المعز: استثمار الأموال فى المشروعات إنفاق فى سبيل الله.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:40 م
الإنفاق في سبيل الله
الإنفاق في سبيل الله
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الإنفاق فى سبيل الله 3 أنواع بحسب ما ورد فى القرآن الكريم.

وأضاف، رمضان عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن النوع الأول هو الإنفاق الاستثمارى، وهو عمل مشروعات تخدم الاقتصاد، مشيرا إلى أن كنز الأموال والذهب والفضة يضر بالاقتصاد.

وتابع رمضان عبدالمعز: أما النوع الثاني الإنفاق الاستهلاكى، وهو على الأسرة والنفس وتزويج الأولاد والبنات بما يرضي الله.

وأشار إلى النوع الثالث من الإنفاق، فهو إخراج الصدقات ومساعدة البسطاء والقيام على حاجتهم.

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