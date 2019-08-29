عادل الغضبان: المحافظة تتحمل كافة تكاليف علاج معلمة بورسعيد

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومعه على الالفى نقيب معلمى بورسعيد، بزيارة المعلمة سها على يوسف،أثناء تلقيها العلاج بمستشفى آل سليمان التخصصى، للاطمئنان على حالتها الصحية.



ووجه المحافظ، خلال زيارته للمستشفى، بتوفير كافة الخدمات الصحية للمعلمة على أعلى مستوى،مؤكدا على متابعته بنفسه لحالتها الصحية بصفة يومية حتى تسترد كامل صحتها،وقرر المحافظ تحمل المحافظة كافة تكاليف العلاج فى ضوء توجه الدولة نحو رعاية ابنائها.



وطالب محافظ بورسعيد أثناء زيارته لسها يوسف معلمة بورسعيد جميع فئات المجتمع بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يبثها أعداء الوطن بالداخل والخارج، والتي تهدف إلى زعزعة صفوف المجتمع والنيل من وحدته، مشددا على أن رجال الشرطة يقومون بدور وطني كبير، ويبذلون الكثير من الجهد لحماية أمن وأمان مصر وشعبها .



وأشاد " خلف الزناتى " نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بزيارة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان للمعلمة داخل المستشفى ومتابعه حالتها الصحية.



وقال " الزناتى " ان رجال الشرطة والجيش المصرى قدموا الكثير من التضحيات من أجل حماية امن وامان مصرنا الغاليه وشعبها العظيم