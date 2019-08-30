كريستيان بيسرى ليست الأولى.. مذيعات طاردهن المعجبون.. عكاشة يصرح بإعجابه بإيمان الحصري ويوري مرقدي يطلب الزواج من مذيعة على الهواء

لم تكن كريستيان بيسرى ،هى المذيعة الأولى التى تلقت كلمات الإطراء والإعجاب ،لكنها فى الأيام الماضية كانت حديث السوشيال ميديا بعد تداول القصيدة التى تغزل بها أحد المشاهدين ويدعى عمر، وأرسل لها شعرا لكن هناك مذيعات طاردهن المعجبين ووصل الأمر لطلب الزواج ..





توفيق عكاشة أبدى إعجابه بإيمان الحصرى على الهواء :





أبدى الإعلامى توفيق عكاشة، إعجابه بالإعلامية إيمان الحصري خلال استضافتها له على الهواء، وقال لها "أنا مبسوط منك على فكرة ومعجب بيكي وهتقوليلى إزاى اتبسطت منى ومعجب بيا؟





وتابع "ده لأني قفشت معاكى على الهواء ولكنك متهزتيش فأنا معجب بيكى وشدى حيلك وتوكلى على الله".





وكان رد إيمان الحصرى "شكرًا يا دكتور.. أنا مش بتهز بسهولة .. لدى سنوات كثيرة من الخبرة".





وكانت إيمان الحصرى قاطعت توفيق عكاشة خلال استضافتها له في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" فغضب منها وقال لها "براحة عليا عشان مش عاوز أكلك على الهواء" فسكتت وتركته يستكمل حديثه.



علا الفارس تعرضت للتحرش اللفظي :



تعرضت الإعلامية الأردنية علا الفارس مذيعة "MBC" للتحرش اللفظي من قبل أحد المعجبين في أحد المولات.



فهى كانت تلتقط صورًا تذكارية مع معجبات ، واقترب شخص "يسلم بطن لي جابك" .





مذيعة كويتية معجب يطلب يدها فى رسالة :



الخطاب بوحمد أحرج المذيعة الكويتية بسمة سلطان على الهواء مباشرة، حيث قرأ رسالة من هاتفه لمعجب يطلب خطوبة المذيعة، ولكن ردت الأخيرة بسرعة، ورفضت طلب المعجب وسط ضحكات زميلها.





يورى مرقدى يطلب من مذيعة مغربية الزواج على الهواء :



كان الفنان يوري مرقدي خلال مقابلة إذاعية معه في محطة شدى إف إم تحاوره المذيعة المغربية شهرزاد فسألته هل ضعفت أمام إمرأة من قبل ؟ ليفاجئها بسؤاله لها عن حالتها الإجتماعية و ما إذا كانت مرتبطة أم لا وفاجئها بطلب الزواج منها على الهواء .



فخجلت جدا وطلبت منه الرد بعد الحلقة ولكنه صمم على معرفة الإجابة و قالت له أنها تعلم أن هذا مزاح وعادت مرة أخرى لموضوع الحلقة لتخرج من تلك الموقف المحرج.



كريستيان بيسرى مذيعة الحدث أصبحت حديث السوشيال بسبب معجب .



كريستيان بيسري، ‏كانت محل حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعدما تغزل بها أحد المشاهدين ويدعى عمر، وأرسل لها شعرا وتداولت عدد من الصفحات أبياتًا أخرى من الشعر نسبت إليها بينما الحقيقة أن شاعرا يمنيا آخر تقمص شخصيتها ليرد على معجبها ويدعى سلمان القابلتي .



وورد إلى سلمان القباتلي 3 آلاف طلب صداقة بعدما عرف جمهور السوشيال ميديا أنه هو من كتب النص الشعري وليست كريستيان بيسري مما دفعه للتعليق على ذلك قائلا : " يمسي الرجل قرويا ويصبح مشهورا .. منك لله يا كريستيان".





وجاء النصان المتبادلان بين عمر وكريستيان بيسري كالتالي :



نص رسالة عمر إلى كريستيان بيسري:أتدركين ماذا يعني أن شابًا يمنيًا يمقت السياسة والحديث عنها وسماع أخبارها يقف مشدوهًا بالنظر لكِ مبتسمًا وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟





أتدركين كم يود أن يكون ولو مرةً واحدة مكان أولئك الحُمق الذين يظهرون مرتدين عقالًا أو ربطة عنق ليحادثك على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟ سأخبركِ حينها أن فيكِ من السحر مايجعل الأخبار السيئة محببة..



عزيزتي كريستيان ملامحك الشقراء فاتنة جدًا ، لكن اللون "الأسود" عليكِ جميلًا جدا .



أنتِ لاتحتاجين للأدلّة وشاهدو العيان والمراسلين لتُثبتِ صدق ماتقولين..



أظهري في خبرٍ عاجل، قولي فيه أن القدس تحررت، والسودان أصبحت آمنة، وسوريا أضحت عامرة، وتوقفت الحروب في اليمن..

تحدثي عن ترامب وأنه قدّم إستقالته، وأن الحكومات العربية قامت بمقاطعة إمريكا وإيران ..





وأن حاكمنا السابق "عفاش" مازال حيًا ، ورئيسنا الحالي "عبدربه" أصبح حاملًا في شهره السابع!

قولي تلك الأشياء وسأصُدّق ..



معكِ فقط كل الأنباء قابلة للتصدّيق، وكل المآسي التي تمر على شفتيكِ تكون جميلة.





وكتب سلمان القباتلي هذا النص تحت عنوان بلسان كريستيان بيسري إلى عمر:





مرحبًا عمرأنا كريستيان قرأت رسالتك فابتسمت مرة ، وحزنت مرتين… ابتسمت بفطرة الأنثى التي يسرها سماع كلمات الغزل والثناء وإن أخفت ذلك .



وحزنت مرتين ، مرة عليك ، والأخرى عليّ… إنها لعنة الجمال يا عمر ..اللعنة التي تقتل الجميع تصيب الرجال بمرض العشق..وتصيب النساء بمرض الغيرة والحقد.. وتصيب الجميلة بمرض الوحدة والاكتئاب..





يتسابق الجميع إليها لكنهم يظلون في ميدان السباق ولا يصل إليها أحد ، وإن وصل يتعس من تعاستها، يحب امرأة هي في قلوب الجميع حتى يشعر أنها لم تعد ملكه الخاص فقد صارت للجميع.



الجميلات ياعمر هن اتعس الفتيات.. يكسرن قلوب البسطاء الذين تعلقوا بهن ، ويكسر قلوبهن الأثرياء الذين يشتروهن كتحفة منزلية.





عفوًا عمر نحن المذيعات لسنا جميلات ، وإن امتلكنا بعض الجمال...إنه فن الخدعة يا صديقي ، جمال محشو ، ملامح مركبة ، واغراء متعمد.. تحزن إحدانا لسقوط رموشها الصناعية أكثر من سقوط الضحايا ..





وتخشى الأخطاء الفنية أكثر مما تخشون أخطاء القصف…ما نحن يا صديقي إلا دمى بشرية ،أو آلة إعلامية تقرأ الأخبار السيئة والجميلة بنفس الشعور والملامح فلافرق بين افتتاح مقهى ليلي وبين سقوط عشرة ضحايا من أطفالكم ليلًا...





عفوًا عمر لم أسألك عن أخبارك ؟لأنني أعرفها جيدًا

أعرف أنها أخبار سيئة كحال البلد الذي تعيش فيه…ثمة لصوص منكم ياعمر ، يظهرون على حساب المساكين ، يعيشون في أرقى الفلل ويتكلمون كذبًا بألسنة الكادحين..





أحاديثهم ركيكة ، وآراؤهم متناقضة ، ومعلوماتهم متضاربة… خولوا لأنفسهم الحديث باسمكم جشعًا في مائتي دولار بعد كل حديث..





إننا نعاني منهم أكثر مما تعانون… وربما نلعنهم أكثر مما تلعنون… لكنني أبارك لهذا لبلد التعيس بك وبالشعراء المغمورين فيه، واعزيه في هذه العصابة التي شوهت صورتكم للجميع…





دعنا منهم الآن أعرف أنكم تحسدون رجالنا على جمالنا ؛ لكنك لم تعرف أننا أيضا نحسد فتياتكم عليكم ، وعلى مشاعركم المفعمة بهذا الإحساس المرهف ، نحسدهن على كلماتكم الآخّاذة التي تلامس قلب الأنثى ..





لكن فتياتكم ربما لا يدركن أهميتكم كما ندرك نحن ، ربما تحفظًا والأرجح غباءً.. كان يمكن لجارتك في الحي أن تطل من الشرفة ، لتخطف قلبك ورسائلك ..









‏https://www.youtube.com/watch?v=jvFd8d1vJW8&feature=youtu.be

