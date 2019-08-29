محمد عساف: المفاجآت الجديدة قربت كتير

نشر الفلسطيني محمد عساف، صورة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، روج خلالها لأعمال جديدة مقبلة لم يذكرها.



وقال محمد عساف: "من فلسطين لكم سلامي وحبي أينما تواجدتم وكنتم.. المفاجآت قربت كثيرا".



يذكر أن محمد عساف، فاز ببرنامج اكتشاف المواهب "ارب ايدول" الموسم الثاني في عام 2013 وبعد الفوز تم أول طرح ألبوم له بعنوان "الغربة" في نفس العام.



تميز محمد عساف في غناء الأغاني الوطنية لأنه كان يحبها منذ الصغر علي حسب حديثه في أحد اللقاءات التليفزيونية.



أحدث أعماله أغنية بعنوان " بصراحه" تم طرحها في العام الجاري وحققت نجاح ملحوظ حيث حصدت أكثر من 14 مليون مشاهدة علي "يوتيوب"