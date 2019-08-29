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فن

احمد سعيد عبد الغنى يوجه رسالة مؤثرة إلى الجمهور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:26 م
احمد سعيد عبد الغنى
احمد سعيد عبد الغنى
محمد بدران
وجه الفنان احمد سعيد عبد الغنى رسالة لجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر احمد سعيد عبد الغنى صورة وكتب عليها "عيش تشوف عاشر تفهم دى حقيقة"

يذكر أن احدث اعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني مسلسل "ضد مجهول" تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، وإنتاج تامر مرسي، وعرض في سباق الدراما الرمضاني 2018.

المسلسل بطولة ​غادة عبد الرازق​، وحنان مطاوع، ومحمد دياب، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، خالد محمود، وغيرهم.

احمد سعيد عبد الغنى يوجه رسالة مؤثرة إلى الجمهور

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