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أحمد موسى: أفريقيا تمتلك 95% من الماس الموجود في العالم.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:39 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
عبدالصمد ماهر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قارة أفريقيا ليست بالقارة الفقيرة أو التي يستهان بها، حيث يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من مليار ونصف المليار نسمة.

وأضاف موسي، خلال برنامجه«علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدي البلد »، أن 95% من احتياطي الماس في العالم موجود في القارة السمراء ، و90% من البلاتين في العالم موجود في أفريقيا، و35% من إنتاج الذهب، و 60% من الأراضي الزراعية في العالم موجود في أفريقيا.

وأكد الإعلامي أحمد موسي، أن الأمر الهام للغاية أيضا، الذي يخص أفريقيا اللقب الخاص بأنها القارة الشابة حيث يبلغ 65% من سكانها تحت سن 35 عاما، أن العالم الآن يبحث عن الشراكة مع أفريقيا .

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