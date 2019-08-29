دورة الألعاب الإفريقية .. محمد سليم يتوج بذهبية جديدة في الأثقال

نجح الرباع المصري محمد سليم في وزن 96 كيلو في تحقيق ميدالية ذهبية في الخطف ورفع ثقل وزنه 165 كجم.



ولازال اللعب مستمرا ومن المتوقع حصوله على ثلاث ميداليات ذهبية في هذا الوزن، ليضيف ميداليات ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.



يذكر أن البعثة المصرية تتصدر الدول برصيد 181 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 61 ذهبية، و74 فضية، بالإضافة إلى 46 برونزية.

