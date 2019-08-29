حظه سيئ .. حاول سرقة بطلة ملاكمة فسببت له عاهة مستديمة

هناك أشخاص يشعرون أحيانا أنهم تعساء و حظهم سيئ للغاية ، فقد تضافر الظروف ضدهم لتكون جبهة لا يمكن إختراقها ، تماما كما حدث مع بعض اللصوص الذي حاول سرقة هاتف إحدى الفتيات أثناء سيرها في الشارع بالولايات المتحدة الأمريكية .



حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الحظ لم يكن حليفا لأحد اللصوص الذي قرر سرقة فتاة اكتشف في المستشفى بعد أن لقنته درس العمر كله أنها حاصلة على الميدالية الذهبية في الملاكمة ، و لكن بعد فوات الأوان .



أكد التقرير الطبي للسارق أنه يعاني من كسر في اليد و يحتاج إلى أن يخضع إلى عملية عاجلة لعلاج فقرات عموده الفقري ، و بعض الجروح في وجهه الذي قد تسبب له بعد التشوهات .



جدير بالذكر أن السارق قال قبل أن يدخل في غيبوبة طويلة أن تلك المرة كانت الأولى له في السرقة و لم يكن يعلم أن بطلة في الملاكمة إلا بعد أن اعتدت عليه ، أما عن الفتاة نالت البراءة بسرعة لأن كل ما قامت به كان دفاعا عن النفس بعد أن كان يريد سرقة هاتفها المحمول.