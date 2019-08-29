المصري يخسر من الإسماعيلي في ختام معسكره بهدفين مقابل هدف

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي الاسماعيلي على شقيقه المصري بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الاسماعيلية وأدارها طاقم تحكيم مكون من وائل فرحان حكمًا للساحة ومعه كل من تامر سمير ومحمد مجدي سليمان كمساعدين.



انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني تقدم أحمد مدبولي للاسماعيلي في الدقيقة السادسة ، قبل أن ينجح محمود وادي في احراز هدف التعادل للمصري في الدقيقة الخامسة عشر ، فيما أضاف حازم مرسي الهدف الثاني للاسماعيلي في الدقيقة الثلاثين.



جاءت المباراة حماسية للغاية وتبادل كلا الفريقين السيطرة على مجريات اللعب على مدار الشوطين واستغل الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري والكابتن محمود جابر المدير الفني للاسماعيلي المباراة في الدفع بأكبر عدد من اللاعبين على مدار شوطي المباراة التي تعد أقوى وديات الفريقين خلال فترة اعدادهما للموسم الكروي الجديد.



