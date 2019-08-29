ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يخسر من الإسماعيلي في ختام معسكره بهدفين مقابل هدف

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:47 م
صدى البلد
محمد الغزاوى
فاز الفريق الأول للكرة بالنادي الاسماعيلي على شقيقه المصري بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الاسماعيلية وأدارها طاقم تحكيم مكون من وائل فرحان حكمًا للساحة ومعه كل من تامر سمير ومحمد مجدي سليمان كمساعدين.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني تقدم أحمد مدبولي للاسماعيلي في الدقيقة السادسة ، قبل أن ينجح محمود وادي في احراز هدف التعادل للمصري في الدقيقة الخامسة عشر ، فيما أضاف حازم مرسي الهدف الثاني للاسماعيلي في الدقيقة الثلاثين.

جاءت المباراة حماسية للغاية وتبادل كلا الفريقين السيطرة على مجريات اللعب على مدار الشوطين واستغل الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري والكابتن محمود جابر المدير الفني للاسماعيلي المباراة في الدفع بأكبر عدد من اللاعبين على مدار شوطي المباراة التي تعد أقوى وديات الفريقين خلال فترة اعدادهما للموسم الكروي الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصري يختتم مبارياته الودية بالفوز على الرجاء بهدفين

تجربة ودية قوية .. المصري يتعادل مع بورفؤاد 1-1

23 لاعبا في القائمة المحلية الأولية للمصري بالموسم الجديد

وديا بالإسماعيلية .. المصري يتعادل سلبيا مع إف سي مصر

المصري يخسر أمام الإنتاج الحربي 1 - 5

استعدادًا للموسم الجديد.. المصري يتعادل سلبيًا مع إنبي فى الإسماعيلية

ترشيحاتنا

بفستان ضيق وقصير.. شمس الكويتية تثير الجدل من جديد وتعلق بكلمات صادمة

استدرجها عبر واتساب.. الشرطة تقبض على متهم باغتصاب قاصر قبل هروبه

مفاجآت بالجملة في قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بكأس مصر

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام إيطاليا في نصف نهائي كأس العالم للطائرة

بسبب مكالمة غرامية.. تاجر خردة يقتل زوجته بـ المطرية

مسن تجاوز الـ87 من عمره.. قصة عم عنتر منهي جدل اللون الجديد لـ قصر البارون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوة وشعر مبلول.. آيتن عامر بإطلالة جريئة فى أجازة الصيف

بالأبيض والأزرق.. حورية فرغلي بإطلالة جريئة تثير الجدل

بملابس حمام الست.. ندى بسيوني بصورة جديدة على السوشيال ميديا