نائبة: سأعيد عرض مشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج خلال دور الانعقاد الخامس

قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إنها ستعيد عرض مشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان.



وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهدف من مشروع القانون هو عدم تحمل الدولة لأى مصاريف بشكل نهائى فى نقل جثامين المصريين فى الخارج.



وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن القانون يهدف أيضا لكفالة كرامة المصريين فى الخارج وتسهيل إجراءات نقل جثامينهم إلى وطنهم مصر بشكل قانون وبدون إرهاق مادى ونفسى.



كما أوضحت أن قيمة نقل جثامين المصريين فى الخارج تبلغ 30 جنيها على استخراج جواز السفر أو تجديده كل 7 سنوات ، وهو مبلغ بسيط جدا.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

