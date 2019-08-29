سيلفيا نبيل: البرامج والأداء تصل بنا إلى مستويات مختلفة من التطوير لم تحدث من قبل على أرض الواقع

شاركت النائبة سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، بالمؤتمر الذي عقدته اليوم وزارة المالية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID عن موازنة البرامج والأداء بفندق هيلتون القاهرة بمصر الجديدة، وذلك ضمن فاعليات مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، وذلك بحضور ”أحمد كوجوك، محمد السبكي، جميل حلمي، سارة عيد، أمين عام المجلس القومي للمرأة" وممثلي الوزارات المختلفة وممثلي المجلس القومي للمرأة.



وألقت النائبة سيلفيا نبيل كلمة افتتاحية بالمؤتمر، أكدت فيها امتنانها للمجهود المبذول من قبل وزارتي المالية والتخطيط وكل الوزارات المطبقة لموازنة البرامج والأداء، مؤكدة أن كل من يعملون في موازنة البرامج والأداء من كافة الوزارات فريق عمل واحد.



وأكدت سيلفيا نبيل أن موازنة البرامج والأداء تجعلنا نستطيع أن نضع الموازنة العامة للدولة من أجل تطوير بلدنا مصر، والوصول إلى مستويات مختلفة من التطوير لم نصل لها من قبل على أرض الواقع، وذلك باكتمال منظومة موازنة البرامج والاداء والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للبرامج حتى نصل إلي خدمة تليق بالمواطن المصري بكافة الجهات.



وأشارت رئيس اللجنة الفرعية إلى جدول عمل الفترة القادمة والخطوات التي تم الاتفاق عليها، والخطة التي وافق عليها مجلس النواب من خلال تقرير اللجنة، لافتة إلى أن اللجنة تعمل حاليا بالتعاون مع الوزارات لوضع الهيكل الرأسي لموازنة البرامج والأداء، لتطبيق المرحلة الثانية منها، إلى جانب العمل على الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.



وأشادت النائبة سيلفيا نبيل بالروح الموجودة بين ممثلي الوزارات قائلة "بقينا فريق عمل واحد عارف بعضه ورغم إن الشغل كثير، إلا أننا سعداء بالمجهود الذي يتم علشان مصر ودي حاجة حلوة أن يكون جميع ممثلي الوزارات عارفين بعض".



وخلال المؤتمر تحدث ممثلو وزارات المالية والتخطيط عن الجدول الزمني لتطبيق "البرامج والأداء"، والخطوات القادمة والتوصيات المقدمة من وزارتي المالية والتخطيط، بالإضافة إلى مجالات التكامل بين الوزارات والجهات المختلفة.

