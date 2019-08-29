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سياحة الوفد: مشاركة مصر في مؤتمر تيكاد تحقق التطلعات التنموية لأفريقيا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:50 م
أمل رمزى، مساعد رئيس
أمل رمزى، مساعد رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
أكدت أمل رمزى، مساعد رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة السياحة بالحزب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا تيكاد 7 جاءت ناجحة للغاية لافتة إلى أن الزيارة فتحت الباب أمام تعزيز التعاون بين واحدة من أهم الدول الصناعية ودول القارة السمراء.

وقالت رئيس لجنة السياحة بالوفد فى بيان اليوم، أن هذا المؤتمر يعد بمثابة فرصة لدعم التعاون بين مصر واليابان في أفريقيا، بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

وأضافت رمزى، أن المؤتمر يعد واحدا من أهم المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان بالإضافة إلى المؤسسات الدولية، مؤكده ان الجانبين المصري واليابانى لديهم القدرة والرغبة الحقيقة في إحراز مزيد من التعاون بينهما، بما يصب في إطار تحقيق خدمة أهداف التنمية في القارة السمراء وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ولفتت إلى أهمية التعاون المشترك مع الجانب اليابانى والاستفادة من خبراته في العديد من المجالات، لاسيما في مجال التعليم، حيث يأتي مؤتمر "تيكاد 7"، هذا العام تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بما يعكس الاهتمام بالتعاون في هذه المجالات.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بالوفد ، أن مشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى، يمنح المؤتمر ثقلا اقتصاديا، إذ يتناول بحث ثلاث قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمحور فى التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار وإرثاء السلم بالمجتمعات.

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