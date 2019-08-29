ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدية القليوبية للمواطنين بالعيد القومي.. افتتاح ممشى أهل مصر ببنها..صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:42 م
إفتتاح المرحلة الأولي
إفتتاح المرحلة الأولي لممشى أهل مصر ببنها..صور
إبراهيم الهوارى
افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر والذي تنفذه محافظة القليوبية بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية ليكون متنفسا مجانيا لمواطني مدينة بنها والمترددين عليها من أبناء المحافظة وذلك بمناسبة إحتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي.

وصرح محافظ القليوبية خلال الافتتاح أن الممشى هدية المحافظة للمواطنين في عيدها القومي، مشيرا الى أن المشروع كان بمثابة الحلم لأبناء مدينة بنها واليوم أصبح حقيقة ليكون متنفسا حضاريا يلجأ إليه المواطنون للتنزه ورؤية مياه النيل والتمتع بالمناظر الجميلة التي تبعث في النفس الراحة والهدوء إضافة إلي استغلال الممشى لإقامة مشروعات لعربات الشباب لجذب المزيد من الزائرين وخلق فرص عمل للشباب كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والأمن للحفاظ على المشروع ليظل بصورة حضارية جيدة ونظيفة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يتكون من 4 مراحل تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 5 ملايين جنيه كما تم تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 60% وجار تجهيز الموقع للمرحلة الثالثة والرابعة وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع بطول 1850 مترا ويحتوي على 9 مداخل ومخارج وتم مراعاة رامبات ذوي الإحتياجات الخاصة.

واشار الى أن المشروع نتاج التعاون الجاد بين جميع أجهزة المحافظة حتى تم إخراج هذا العمل المشرف موضحًا أنه تم تذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروع ممشى أهل مصر للارتقاء حضاريًا بكورنيش النيل والحفاظ عليه من التعديات، مؤكدا أن نهر النيل ملك للجميع.

وأوضح المحافظ أن الممشى تم تزويده بأسوار حديدية ذات طابع حضاري مميز وأعمدة إنارة وبلاط الانترلوك وخدمات ومقاعد وإدارة للأمن والنظافة والتشغيل لمراعاة المظهر الجمالي للممشى، والدخول سوف يكون متاحا لجميع المواطنين بالمجان.

شارك في إفتتاح الممشى كل من الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والمهندس علاء عبد السلام وكيل وزارة الري والأستاذ حمدي سلامة رئيس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظ والمهندس أمين العطار رئيس جهاز القاهرة الفاطمية منفذ المشروع والمهندسة سونيا شرف الدين من الجهاز المركزي لتعمير القاهرة الكبرى .
هدية القليوبية للمواطنين بالعيد القومي.. افتتاح ممشى أهل مصر ببنها..صور
هدية القليوبية للمواطنين بالعيد القومي.. افتتاح ممشى أهل مصر ببنها..صور
هدية القليوبية للمواطنين بالعيد القومي.. افتتاح ممشى أهل مصر ببنها..صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح مشروعات.. خريطة احتفال محافظة القليوبية بعيدها القومى

ممشى أهل مصر ببنها منتجع ومتنفس جديد بالمجان على النيل .. المشروع بطول 1850 مترا وبتكلفة 19 مليون جنيه ويوفر فرص عمل للشباب.. الأهالى: هيرحمنا من استغلال الاندية والكافيهات.. صور

محافظ القليوبية يوجه بسرعة افتتاح المرحلة الأولى من ممشى مدينة بنها

اليوم.. محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

ترشيحاتنا

بفستان ضيق وقصير.. شمس الكويتية تثير الجدل من جديد وتعلق بكلمات صادمة

تعرف على مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 .. صدمة لـ ريال مدريد و ليفربول

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت في دورى أبطال إفريقيا

لقيته عريان فى دولاب أوضة النوم .. قاتل عشيق زوجته بالإسكندرية : مصدقتش لما قالولى عليها خاينة

مفاجأة .. الكاف يبدأ فتح ملف شركة لاجاردير الفرنسية من جديد

محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس حمام الست.. ندى بسيوني بصورة جديدة على السوشيال ميديا

محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد

شاهد.. احتفال بعثة مصر بتتويج عبد الرحمن عرابي ويسري حافظ بذهبيات الملاكمة