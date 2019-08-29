هدية القليوبية للمواطنين بالعيد القومي.. افتتاح ممشى أهل مصر ببنها..صور

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر والذي تنفذه محافظة القليوبية بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية ليكون متنفسا مجانيا لمواطني مدينة بنها والمترددين عليها من أبناء المحافظة وذلك بمناسبة إحتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي.



وصرح محافظ القليوبية خلال الافتتاح أن الممشى هدية المحافظة للمواطنين في عيدها القومي، مشيرا الى أن المشروع كان بمثابة الحلم لأبناء مدينة بنها واليوم أصبح حقيقة ليكون متنفسا حضاريا يلجأ إليه المواطنون للتنزه ورؤية مياه النيل والتمتع بالمناظر الجميلة التي تبعث في النفس الراحة والهدوء إضافة إلي استغلال الممشى لإقامة مشروعات لعربات الشباب لجذب المزيد من الزائرين وخلق فرص عمل للشباب كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والأمن للحفاظ على المشروع ليظل بصورة حضارية جيدة ونظيفة.



وأضاف المحافظ أن المشروع يتكون من 4 مراحل تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 5 ملايين جنيه كما تم تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 60% وجار تجهيز الموقع للمرحلة الثالثة والرابعة وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع بطول 1850 مترا ويحتوي على 9 مداخل ومخارج وتم مراعاة رامبات ذوي الإحتياجات الخاصة.



واشار الى أن المشروع نتاج التعاون الجاد بين جميع أجهزة المحافظة حتى تم إخراج هذا العمل المشرف موضحًا أنه تم تذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروع ممشى أهل مصر للارتقاء حضاريًا بكورنيش النيل والحفاظ عليه من التعديات، مؤكدا أن نهر النيل ملك للجميع.



وأوضح المحافظ أن الممشى تم تزويده بأسوار حديدية ذات طابع حضاري مميز وأعمدة إنارة وبلاط الانترلوك وخدمات ومقاعد وإدارة للأمن والنظافة والتشغيل لمراعاة المظهر الجمالي للممشى، والدخول سوف يكون متاحا لجميع المواطنين بالمجان.



شارك في إفتتاح الممشى كل من الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والمهندس علاء عبد السلام وكيل وزارة الري والأستاذ حمدي سلامة رئيس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظ والمهندس أمين العطار رئيس جهاز القاهرة الفاطمية منفذ المشروع والمهندسة سونيا شرف الدين من الجهاز المركزي لتعمير القاهرة الكبرى .

