سفير مصر بـ اليابان: قمة التيكاد تحقق استفادة كبيرة من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى

قال أيمن كامل، سفير مصر باليابان، تعليقا على مشاركة الرئيس السيسى بـ التيكاد، إن القمة ستستفيد من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، من خلال تدريب العديد من الكوادر الإفريقية، وإقامة العديد من المشروعات التي تخدم الأفارقة، وتوفير كل ما تمتلكه مصر من خبرات، للجانب الياباني، لتطبيق المشروعات التنموية الكبرى في القارة السمراء.



وأضاف أيمن كامل، خلال حواره مع فضائية "dmc"، الخميس، أن مصر ستدعم العديد من مشروعات الطاقة في القارة السمراء، بما تمتلكه مصر من خبرة فنية في إقامة المشروعات في إفريقيا، وما تمتلكه اليابان من خبرة تكنولوجية.



ونوه إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تمكن من القضاء ومكافحة فيروس سي، وهذه الخبرة من المؤكد أنها ستفيد القارة الإفريقية.



وشهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص، التي افتتحها مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من المسئولين ورؤساء المؤسسات العامة والخاصة بأفريقيا واليابان والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، العديد من الرسائل من بينها القطاع الخاص محرك رئيسي لتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن أفريقيا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية.



ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه اليوم، بمدينة يوكوهاما اليابانية في القمة السابعة للتيكاد؛ حيث يلتقي بوزير التجارة الياباني، خلال مشاركة الرئيس في أعمال القمة السابعة للتيكاد التي يرأس أعمالها مع رئيس وزراء اليابان.



ومن المقرر أيضا أن يلتقى الرئيس السيسي اليوم عددا من الزعماء والرؤساء الأفارقة على هامش القمة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والنهوض بمستوى شعوب القارة الأفريقية.

