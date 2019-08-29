تقرأه من اليمين زي الشمال .. رقم العام الهجري الجديد تاريخي

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الجمعة الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، هلال شهر المحرم لعام 1441.



ويلاحظ في رقم العام الهجري الجديد، إمكاينة قراءة العام من اليمين مثل الشمال، فكلا القرائتين تنطق نفس الرقم.



واحتفت بوابة الأزهر الإلكترونية بذكرى الهجرة النبوية، من خلال عمل بانر خاص بعنوان "دروس من الهجرة" اوردت فيه كل الدروس التى علمنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها في حياته.



وذكرت مشيخة الأزهر، في عرضها للدروس النبوية من الهجرة، نبذات عن كل درس، فقال في حب الوطن "ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أروع الأمثلة في حب الوطن، والأدلة كانت واضحة على حب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد لبلده ووطنه مكة، كما تدلُّ علَى شدةِ حزنِه لمفارقته له، إِلا أَنه اضطُرَ لذلك، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ: "أَمَا وَاللَّهِ، لَأَخْرُجُ مِنْكِ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ أَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيَّ وَأَكْرَمُها عَلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ". مسند أبي يعلي".



