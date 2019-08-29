الداخلية تواصل المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد.. فيديو

تواصل وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات استمرار المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد على مستوى الجمهورية لتوفير اللحوم والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.



يأتى ذلك إضافة إلى ذلك مواصلة الرقابة على الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإشراف وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات استمرار المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد على مستوى الجمهورية لتوفير اللحوم والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

