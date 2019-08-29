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أحمد موسى: 2020 عام إسكات الرصاص في قارة أفريقيا.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:10 م
الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
عبدالصمد ماهر
قال الإعلامي أحمد موسي، إن القارة الأفريقية عانت كثيرًا خلال الفترات الماضية، وحان الوقت لأن يحصل أبناء القارة علي حقهم في كل شيء من التنمية والأمن والاستقرار.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن 2020 سيكون عام "إسكات الرصاص" في أفريقيا، وهي دعوة موجهة من الاتحاد الإفريقي لإنهاء الحروب والصراعات، من أجل الدخول إلى مرحلة البناء والتنمية، وإيجاد ملايين من فرص العمل للشباب.

وأكد أحمد موسي، أن منع والحد من الهجرة غير الشرعية يبدأ من توفير فرص العمل، لاسيما أن هناك بلدانا في قارة أفريقيا تعاني من ظروف قاسية للغاية.

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