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بـ جيب ممزق .. إيمان العاصي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:23 م
ايمان العاصي
ايمان العاصي
محمد بدران
نشرت الفنانة ايمان العاصى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " صورًا جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية. 

وظهرت ايمان العاصى بإطلالة مثيرة، حيث ترتدي قميص احمر وجيب جينز قصيرة لاقت اعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة إيمان العاصى شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" والذي عرض بالماراثون الرمضاني الماضي.

بطولة ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وسمر مرسي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد الغنى، وأحمد كشك، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى.
بـ جيب ممزق .. إيمان العاصي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها
بـ جيب ممزق .. إيمان العاصي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

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