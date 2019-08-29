بعد نشره عالميا..الأزهر تهنئ فريق طبي ابتكر تشخيصا لعلاج سرطان الجلد

هنأت جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور ياسر حلمي، استشاري جراحات التجميل والليزر والأستاذ المساعد بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بمناسبة نشر أحدث أبحاثه وفريق البحث الجماعي المشارك، في واحدة من أهم الدوريات العلمية العالمية، وهي "JCD" Journal of Cosmetic Dermatology.



وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن البحث يدور حول تشخيص وعلاج سرطان الجلد بالوجه، وتقديم "خوارزمية حلمي" لعلاج سرطان الجلد بالوجه. "Helmy’s Algorithm"



كما وجهت الجامعة التحية والتهنئة للزملاء المشاركين في البحث بطب الأزهر القاهرة وأسيوط، وهم الدكتور أيمن فرحات، والدكتور محمود ناصف، والدكتور أحمد أبو السعود، والدكتورة أسماء ضاحي، والدكتور محمد حسني، والدكتور محمد أسامة عوف، والدكتور طارق زايد، والدكتور عمرو البطاوي، والدكتور محمد فريد، والدكتور أحمد طه، والدكتور طارق البانوبي، والسادة المشرفين الذين قدموا كل الدعم لفريق البحث وهم الدكتور فوزي حمزة، والدكتور أحمد المفتي، والدكتور أسامة الشحات رئيس أقسام التجميل بطب الأزهر.



وأشار بيان المركز الإعلامي أنه قد سبق للدكتور ياسر حلمي نشر عشرات من الأبحاث المحلية والإقليمية والدولية في المجلات العلمية العالمية المتخصصة، منها أربعة أبحاث في الدورية الأمريكية لجراحي التجميل في العاميين الماضيين، وهي أقوى المجلات العلمية للتخصص بالعالم، وكذلك بحثيين في مجلة الجمال والليزر الإنجليزية والعديد من الدوريات العلمية الهامة حول العالم بأستراليا وكندا والهند.



وتفرد حلمي بتصنيفات علمية كطريقة ومقياس ولوغاريتم، فقد وضع نظرية علمية لحساب كمية الطاقة المستخدمة في العلاج لتفتيت الدهون بالليزر، وكذلك وضع نظرية لتصنيف الجلد والبشرة مغايرة لتصنيف العالم الألماني فيتز باترك وتعتمد على أبحاث الجينوم البشري وبحوث علوم الأنثروبولوجيا في العشر سنوات الأخيرة.



كما نشر رصد جديد لإصلاح عَصّب الوجه بعد قطعه نتيجة استئصال سرطان الغدة النكفية العميق بما يطرح تساؤلات علمية جديدة حول تقنية الجراحة الميكروسكوبية لتوصيل عَصّب الوجه، وهذه الأبحاث الثلاث في الدورية الأمريكية لجراحي التجميل، وكذلك العديد من الأبحاث حول الجمال وجراحة التجميل والإصلاح بمختلف تخصصاته الفرعية العلاجية والجمالية.



جدير بالذكر أن قطاع الطب بالجامعة ، الذى يشرف عليه الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، يعد من القطاعات المتميزة على مستوى القارة الأفريقية والمنطقة العربية، وكليات الطب بنين وبنات بالقاهرة ودمياط وأسيوط، والمستشفيات التابعة لها، تقدم خدماتها الطبية لكل أفراد المجتمع دون استثناء، بالإضافة إلى تخريج أطباء في كافة التخصصات على أعلى مستوى وبمعايير تتوافق مع أحدث النظم العالمية في المجال الطبي، كما أن كليات قطاع الطب كانت من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.