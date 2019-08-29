بالأبيض والأزرق.. حورية فرغلي بإطلالة جريئة تثير الجدل

نشرت حورية فرغلي صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".وظهرت حورية بتوب حملات مكشوف الصدر باللون الاوف وايت، وغطت شعرها بالكامل بسكارف باللونين الابيض والازرق واعتمدت في اطلالاتها علي الاكسسورات باللون الذهبي والازرق.وظهرت حورية فرغلي في الصورة بأحمر شفاه باللون البينك.