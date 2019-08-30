نائب: حملة مفيش زي مصر تزيد التواصل بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم

أشاد النائب صلاح عقيل ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بنجاح حملة "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زي مصر" في الوصول إلى أكثر من 14 مليون متابع بعد أن دشنتها وزارة الهجرة على صفحاتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك وانستجرام وتويتر).



وأشار عقيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الحملة تعتبر إمتداد لتفكير وزيرة الهجرة خارج الصندوق لزيادة التواصل بين المصريين فى الخارج ووطنهم الأم واستكمال مهارات وانجازات سابقة للوزارة تكرس جهودها لرفع الانتماء للوطن.



وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن نتائج هذه الحملة تؤكد مدى وطنية وانتماء المصريين فى الخارج ، وان المصرى تحركه مشاعره للإستجابة لنداءات الوطن ودعم المشاركة فى بناء مصر الحديثة.



وتهدف حملة مفيش زى مصر توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا الترويج السياحي لمصر بنقل الواقع الحقيقي لها عن طريق أبنائنا وشبابنا بالخارج.

