صبري الهمص يكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركته في همام في أمستردام.. ويؤكد: مصر أمي وهولندا زوجتي.. وأتمنى دعوتي إلى مهرجان الجونة

دائمًا أقول مصر أمي وهولندا مراتي

أنا دقة قديمة وبحب عمر الشريف ونور الشريف وأحمد زكي لأنهم أساتذة

أتمنى دعوتي إلى مهرجان الجونة سواء أنا أو أولادي وسأكون سعيدا بذلك

أبكيت منى زكي في فيلم همام في أمستردام وطلبت من هنيدي أن يتعرف على قصة مشواري

أشترط في لقائي مع المجلة الهولندية أن تكون ابنتي أشجان السيناريست الصاعدة معي

احكِ لنا عن كواليس لقائك وظهورك بأشهر المجلات بهولندا؟



سأبدأ في حديثي عن كواليس لقائي وجلسة تصويري مع أحد أشهر المجلات الهولندية، لكوني أب فنان وابنيه شادي المخرج وشاهين الممثل كأحد العائلات الفنية بهولندا، وفي هذه الأثناء قبل أن أجري لقائي قلت إلى القائمين على المجلة إننى أوافق على هذا اللقاء ولكن بشرط واحد وهو ظهور ابنتي أشجان الهمص فنانة وسيناريست لا تزال في بداية مشوارها الفني معي، ووافقت المجلة ورحبت بتلك الفكرة التي تتمثل في إجراء حوار مع أب ممثل وأسرته الفنية، وذلك للحديث عن قصتنا مع الفن وأجواء حياتنا العائلية، وبالفعل تحدثنا خلال اللقاء بكل جراءة وصراحة وتحدثت أيضا عن حياتي الأسرية وعن طليقتي ليزا وهي والدة أبنائي وانفصالي عنها، بالرغم من أن الحب كان هو أساس علاقتنا ولكن بالرغم من ذلك حاولنا أن نجعل الحب هو من يقودنا في المسيرة حياتنا ، والحمد لله لم يكن بيننا أي كراهية وقمنا بمساعدة بعضنا في أشياء كثيرة على الرغم من انفصالنا، حيث لم أكن أعيش بين أسرتي في نفس المنزل، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على علاقتي بأبنائي ولا يزال يربطنا الحب والتفاهم.



ماهو شعورك بعد ظهورك على غلاف إحدى المجلات الهولندية الشهيرة واحتفاء المصريين بهذا الأمر؟



في الحقيقة أنا سعدت وفرحت بشدة من رد فعل المصريين أو المواقع المصرية التي رأت موضوعي مع المجلة الهولندية قبل أن أعلم، وخلال 8 ساعات من نشر الموضوع وجدت أن الناس كانت تسعى لمعرفة المزيد عن لقائي وتفاصيل أكثر عن حياتي، حيث لم أتوقع أن هذا الموضوع سينتج عنه صدى هائل وهذا الأمر اكسبني ساعدة بالغة الوصف.



ما الذي يطرأ إلى ذهنك عندما ترى أحد مشاهدك في فيلم همام في امستردام يتم تداولها بشكل كبير بين رواد التواصل على هيئة كوميكس ساخرة؟



هذا الأمر يبين لي أنه لا يزال لدي صيت بمصر، بالرغم من أن فيلم همام في امستردام هو فيلمي المصري الوحيد وعرض من 20 عاما، إلا أن دوري في الفيلم لا يزال راسخا في أذهان المصريين، وهذا الأمر جعل أصدقائي الهولنديين في حالة من الاستغراب، ولذلك لكوني قمت بدور واحد وفيلم واحد ويؤثر في الناس بهذه الطريقة ، والمهم في هذا الأمر أنه شيق وجعل الناس لديها فضول للتعرف علي بشكل أكبر.



كيف كانت بداياتك في هولندا لتستقر هناك وتصبح أحد الفنانين المصريين المهمين بهولندا؟



قبل القيام بدوري في فيلم همام في امستردام ، كنت أعمل بالتمثيل في هولندا حيث أتيت إلى هناك في عام 1978 ، بعد تركي كلية التجارة في مصر بجامعة القاهرة، وأتيت إلى هولندا في الإجازة الدراسية وأنا في عمر 21 عاما، ومثل شباب كثيرة كان لدي طموح السفر إلى الخارج، وكان أهم شيء رأيته في هذا البلد، هو أنني أريد أـن أمثل وانتبه إلى الفن، وعدم البحث عن مطاعم شاورما للعمل فيها مثل أغلب المصريين الذي أتوا إلى هولندا وسعوا للعمل في المطاعم ، وهذا الأمر لم يكن من ضمن طموحي على الإطلاق، و كل ما كنت أريده وهو التركيز في الفن ، وهذا ما حدث عندما نقلت إقامتي من أمستردام إلى مدينة تدعى آرنم ودخلت معهد فنون المسرحية بهذه المدينة عام 1983 وبعد تخرجي بدأت أمثل في التليفزيون والمسرح والسينما الهولندية منذ عام 1987 ، والحمدلله استطعت أن أقوم بأدوار كثيرة خاصة في المسرح، وكونت فريقا مسرحيا أطلقنا عليه اسم " اللامعقول" في عام 1988 بعد ولادة ابني البكري شادي، وبعد ذلك اشتركت في مسرحيات كثيرة جدًا جدًا لا تحصى ولا تعد.



احكِ لنا كواليسك مع فيلم همام في أمستردام وكيف كانت رتب عملك به؟



في عام 1998 حين أتى فريق العدل جروب إلى هولندا وأرادو أن يصوروا فيلم همام في أمستردام مع المؤلف سعيد حامد والمخرج عمرو عرفة والفنان محمد هنيدي، وحينها لم أكن معروفًا لديهم حيث لم أكن معروفا في مصر آنذاك، وكانوا حينها يبحثون عن منتج هولندي يساعدهم في صناعة الفيلم، وقتها كنت معروفا بهولندا بعد حصولي على دور بطولة في أحد المسلسلات الهولندية، وحين كان فريق عمل فيلم همام في أمستردام يطلبون أي منتج هولندي كان يشترط تمثيلي بالفيلم، وهذا الأمر جعل سعيد حامد وعمرو عرفة في حالة من الاستغراب، وتساءلوا من هو صبري سعد المصري الهولندي المقيم هنا، ليدفعهم هذا الأمر إلى التحدث معي وبالفعل التقيت بسعيد وعمرو عرفة، وكان لقاء جميلا للغاية وعرفتهم على نفسي وقصتى في هولندا، وقلت لهم أني أعمل كممثل في هذا البلد فبدى عليهم الذهول.



بعدها تحدث سعيد مع عمرو بمفردهما، وبعد فترة وجيزة وجدت سعيد وعمر يسألوني عما إذا كنت أريد أن أعمل معهم كممثل في الفيلم، وحينها كنت سأعمل معهم كمساعد مخرج وليس كممثل حيث أعددت مجموعة من الأفكار للفيلم وتم تنفيذها، واقترحوا علي دور شخص اسمه سيد وقمت بإضافة اسم شعلة إليه لكون هذه الشخصية حقيقة ويعيش في امبابة حين كنت أقطن بمنطقة امبابة، وحين وافقت على هذا الدور وجدت هذا الدور في صميم الفيلم وأحببت الدور لكونه أصدق دور في الأدوار كلها، وإنني أقوم به كما أنزل بكل شعوري وعواطفي وكل حبي لمصر، حيث كان يتم تصوير المشاهد الداخلية في مصر وهذا الأمر كان في غاية الجمال بالنسبة إلي، فبعد 10 سنوات قضيتها في هولندا كممثل أقوم بالتمثيل في مصر، وكنت مستمتعا كثيرًا حين كنت أجلس بالتاكسي وأتقابل مع زملائي وهم محمد هنيدي وأحمد السقا ومنى ذكي، حيث أتذكر أحد المواقف الهامة وهي حين كنت أبكي قال لي محمد هنيدي، إن الفنانة منى ذكي كانت تتساءل من هذا الشخص الذي جعلنا نبكي بالاستوديو بسبب أدائه ومن هنا تعرفت على منى وأصبحنا أصدقاء، وفي الحقيقة أتمنى أن هذا الأمر يتكرر مرة أخرى .



لماذا لم تواصل الظهور في السينما المصرية بعد فيلمك مع محمد هنيدي؟



الكثيرون قالوا لي أن أعود في مصر وأحاول للعمل في الوسط الفني المصري، إلا أنني رفضت، لأنني لا أريد أن أحاول من جديد بعد أن حاولت وبدأت في هولندا، ولدي أعمالي الخاصة هناك ولدي “الكارير” الخاص بي ، وقمت ببذل مجهود كبير لكي أصل إلى ما وصلت إليه في هولندا، لذا لا أريد أن أترك كل ذلك واذهب إلى مصر وأجرب من جديد، وقلت لهم إنه إذا كان هناك أمر يستدعي أن أكون في مصر سآتي على الفور، و في أول طيارة، اذا بالفعل هناك عمل جيد وشيء يستحق السفر إليه، حيث أرحب بأي فكرة جيدة وأي فيلم جيد وأي سيناريو وأي دور، فيه استمرارية لدور همام في أمستردام، ومن الممكن يكون همام في أمستردام 2 على سبيل المثال ومن يعلم.



ما الذي تفتقده في مصر وأنت بالخارج؟



دائمًا أقول مصر أمي و وهولندا مراتي وكما تقول المقولة المشهورة “لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريا” ، والحمدلله اني مصري وأنا فخور بجنسيتي المصرية ، ولكن أنا لم أختر أن أولد في مصر ولكن اخترت أن أرى هولندا، فمصر أمي وأمك لا تستطيع اختيارها لأنك تولد منها، لكن هولندا مراتي ومن الطبيعي أن الشخص يمكنه اختيار زوجته وهي هولندا، وهذا موقفي بين البلدين ومن المفترض عدم الاختيار بين الأم والزوجة، والمرأة التي تجعلك تختار بين الأم وزوجتك سيدة غير صالحة، والأم التي تجعلك تختار بين أمك زوجتك لا تكون صالحة لأن تكون أمّا جيدة، وبفضل الله استطعت أن أحقق توازنا بين البلدين.



من أكثر الأشخاص المحببة إليك؟

أحب الشخصيات اللي هي أمي وزوجتي وأبنائي بالطبع، هم أكثر الأشخاص المقربين إلي في حياتي.



ما هي المعوقات التي واجهتها في البداية حين وصلت إلى هولندا وبدأت في التمثيل؟



أريد أن أشرح أني كنت أحب وجودي بهولندا وأن أتعرف على أهلها وأتداخل في حياتهم حتى أتمكن من فهمها، حيث لم أكن أريد أن التشبه بهم في حياتهم، ولكني كنت أود أن أكون مختلف لذا عملت اكتر على نفسي أكثر من الهولنديين أنفسهم، حيث تعلمت لغة جديدة وتعايشت مع شعب جديد وحضارة جديدة وهذا الأمر ليس سيئا على العكس هو أمر جيد جدا ويبني بداخلك أمورا لم تكن موجودة بداخلي، وواجهت صعوبات كثيرة حتى وصلت إلى ما أنا عليه، بعكس أبنائي فهم نشأوا في هذه البلد ولم يواجهوا صعوبة في تأقلم وكان دخولهم إلى الوسط الفني أكثر سهولة مني.



ما مدى ارتباطك بأسرتك؟



أنا في غاية السعادة مما يحدث لأولادي بهولندا وأنا فخور بهم، وشاكر لنعمة الله على ما يحدث مع أولادي حيث دخلوا المجال الفني من أوسع الأبواب وربنا موفقهم، ومن يعلم في المستقبل فربما سأقوم أنا وأبنائي بعمل فني مشترك بمصر.



هل تعتقد إذا تزوجت سيدة مصرية هل كانت ستساندك كما ساندتك زوجتك ذات الأصل الهولندي؟



لن أتمكن على الجواب على هذا السؤال لأنني لم اجرب الزواج بمصرية ولا أعلم المرأة المصرية في هذا الجانب لكن أعلم ما الذي كانت ستفعله معي، ولكنني أسمع بعض الأمور الغريبة والصعبة ولكن في نفس الوقت الحب هو الحب، ولكن الذي أستطيع أن أقوله إن الله وفقني في اختيار زوجاتي لأنني تزوجت مرتين وأنجبت منهما، وأحمد الله أن اختياري كان موفقا، وزوجتي الأولى هي ليزا التي عقدت معي جلسة التصوير أنا وأبنائي خلال لقائي مع المجلة، وهي إنسانة أصيلة ووفقت في اختيارها، وهنا أود أن ألفت النظر إلى أن الاحترام مهم جدًا جدًا بين الزوجين، ويجب على الرجل أيضًا القادم من بلد أخرى وثقافة أخرى، للارتباط بسيدة من ثقافة مختلفة أن يكون على علم بأصله وأصيل ويستطيع أن يقنع العالم الجديد الذي يعيش فيه بتربيته وصلاحيته ونظافته وهذا الأمر مهم، والعامل الثاني الذي ينجح الزواج المختلط هو، أن تختار شخص يستطيع ان يقدرك و يفهمك.



ما الفرق بين الزوج بين مصر وفي الخارج من وجهة نظرك؟



في وجهة نظري أنك حين تريد أن تتزوج في مصر لابد أن تكون "معبي" معاك أموال ولابد أن العريس "يتنفض" من اهل العروس بالرغم من وجود الحب بين الشخصين ولكن الأسرة هي التي تتحكم في أمور زواجهم وترتيبها، ولكن الزواج في الخارج بيتركوا الشخصين "يخبطوا" في الحياة سويًا ، حيث يوجد هناك الحرية المطلقة في الاختيار حيث يبدأ الزوجان من الصفر، وهنا يبدأ الشخصان بالتعرف على بعضهما بطريقة جيدة ومهم جدًا حيث يواجه الزوجان مصاعب الحياة ويقومان ببناء كل خطوة سويًا ، كما ليس من شيء أو ضرر ان الزوج يسكن بمنزل زوجته او العكس وتقوم بالصرف عليه، ولكن الحمدلله هذا الأمر لم يحدث معي حيث كنت اعمل واستطعت أن أكون نفسي بنفسي، وأستطيع أن أستمر مع زوجتي الاولى سويا وننجب ابناءً، وكما يحدث في احسن العائلات كما يقولون انفصلت انا وزوجتي وأنشأت بيتا آخر وأنجبت بنت اخرى تدعى فيروز الهمص.



كيف كانت العلاقة بين زوجتك السابقة والحالية؟



في الحقيقة جيدة للغاية وهادئة وبها احترام متبادل حتى وإن كان هناك بعض الامور البسيطة مثل الغيرة وهذا الامور لا تستحق الحديث عنها.



من هو أفضل الممثلين المصريين والأجانب الذين تحب أدائهم الفني؟



انا شخص كما يطلقوا عليه "دقة قديمة" ليس من ناحية السن ولكن انا من مدارس عمر الشريف وخاصة افلامه مع يوسف شاهين، ونور الشريف وأحمد زكي لانهم هما أساتذة ولم يستطيع أحد أن يتجاوزهم في الخط الفني، وبالنسبة لهذا الجيل احب رامي مالك ، حيث شاهدته قبل أن يحصل على الأوسكار، وبصراحة لم يعجبني فيلمه الأخير ولم يعجبني دوره فيه لدرجة انه يحصل على الأوسكار، ولكن أدواره السابقة يبين انه ممثل مغروس في الفن والتمثيل، وانا احب المهنيين حيث لا تستطيع أن ترى كيف يمثل وينسيك أنه يمثل من الاساس، ولكن التمثيل العادي هو أكثر الأمور المألوفة حاليًا، ولكن ما يعجبني هو التمثيل الغير مألوف الذي لن تتمكن من الإمساك به الذي يشبه السحر وهذا هو الفن الذي يحببنا في الحياة وفي الدنيا، الفن الساحر والمحسوس ويشعر به الناس ويصل بسرعة ولكن يسحرك في نفس الوقت وهذا ما يحببني في الفن والممثلين والتمثيل بالذات.



ما هو حلمك الذي تتمنى ان يتحقق في الحياة؟



ما أحلم به هو ان اقوم بعمل فني مشترك بين هولندا ومصر وسيكون هذا الحلم اكثر متعة إذا ابنتي اشجان الهمص وشادي الهمص كتبوا واخرجوا الفيلم الذي اتمنى ان امثل به انا وابني شاهين الهمص وفي اعتقادي أنه سيصبح عمل جيد ومن يعلم ماذا سيحدث في الفترة القادمة، وعلاوة على ذلك اتمنى امرين ان اي شخص بالوسط يسمع ويقرأ هذا الكلام ويدلني على الطريقة التي يمكن ان احضر بها إلى مهرجان الجونة لاني احب الحضور إلى هذا المهرجان وسعيد بما يحدث هناك، حيث حصل ابني شادي على جائزة في المهرجان السابق بعد إخراجه فيلم " نيت شيت" ولكن لم يحضره هناك لاستلامها لأنه كان بالمهرجان السينمائي الهولندي واتمنى انه يتم دعوتنا سواء انا او أولادي حيث يكون هناك تداخل واشترك.

استطاع بدوره الوحيد في السينما المصرية مع محمد هنيدي، أن يظل راسخًا في عقل المشاهد المصري، بالرغم من مرور عقدين من الزمن على دوره الشهير بـ"سيد شعلة" في فيلم همام في امستردام، الذي حقق أعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية آنذاك، فحبه للتمثيل وشغفه وتعلقه به، جعله يترك بلده الحبيب للذهاب إلى هولندا ليبدأ مسيرة فنية ويكافح ليصبح أحد أهم وأبرز الممثلين المصريين بهولندا، ويتمكن من إنشاء عائلة فنية تصدرت غلاف أهم المجلات الهولندية خلال الأيام الماضية، إنه الفنان الشهير "صبري سعد الهمص" أبرز الشخصيات الفنية بهولندا، والذي كشف خلال حواره مع موقع صدى البلد، قصة حياته وكفاحه ليصل إلى نجوميته البازغة بالأوساط الفنية الهولندية إلى نص الحوار: