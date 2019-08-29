مطران شبرا الخيمة يترأس احتفالات دير ماجرجس بميت دمسيس

ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لاحتفالات دير مارجرجس بميت دمسيس والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس الصلاة وتطيب رفات الشهيد مارجرجس في ختام الاحتفالات وسط حضور شعبي ضخم.



ويحتفل دير "ميت دمسيس" الشهير كل عام في اليوم التالي لعيد السيدة العذراء - ولمدة أسبوع - بالموسم السنوي له والذي ينتهي بعيد تكريس كنيسة الدير في الثالث والعشرين من شهر مسرى.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد كلف الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، للإشراف على احتفالات دير مارجرجس بميت دمسيس.



وتوجه نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها إلى دير مارجرجس ميت دمسيس وذلك بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ليكون النائب البابوى والمشرف على الاحتفالية.



وبحسب وصف الصفحة الرسمية لمطرانية شبرا الخيمة، استقبله جموع كثيرة من الشعب، حيث استقبل الأباء الكهنة من إيبارشيات المنصورة وميت غمر وعدد كبير من الشعب القبطى من مختلف الايبارشيات والكنائس على مستوى الجمهورية.